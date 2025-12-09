Alerta de seguridad alimentaria: retiran frutos secos mixtos de Wegmans

Un informe de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó que se están retirando del mercado frutos secos mixtos vendidos en la cadena de supermercados estadounidense Wegmans los cuales podrían estar contaminados con salmonella.

El alimento retirado del mercado fue fabricado por Mellace Family Brands California, que cuenta con una sede en Warren, Ohio y distribuido en al menos nueve estados de Estados Unidos en las tiendas de la cadena minorista.

Los detalles del comunicado de la entidad sanitaria indican que los productos afectados vienen en la presentación de 34 onzas de Deluxe Mixed Nuts Unsalted y bolsas de 11,5 onzas de Wegmans Deluxe Mixed Nuts Unsalted vendidos entre el 3 de noviembre y el 1 de diciembre.

Descripciones de los productos retirados del mercado:

Nueces mixtas sin sal Wegmans Deluxe, 964 gramos

Envasado en un recipiente de plástico.

Código postal 077890421314

Código de lote: 58041

Consumir preferentemente antes del: 28 de julio de 2026

Nueces mixtas sin sal Wegmans Deluxe, 11,5 oz (326 gramos)

Empaquetado en una bolsa de plástico

Código postal 077890421352

Código de lote: 58171

Consumir preferentemente antes del: 10 de agosto de 2026

La FDA instó a los consumidores a desechar el producto o regresarlo a donde lo compró para su respectivo reembolso, ya que el consumo de un alimento contaminado por salmonella puede provocar síntomas como: fiebre, diarrea, náuseas, vómitos y ser perjudicial para embarazadas, personas de la tercera edad y niños.

