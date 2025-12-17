La FDA retira del mercado pintas de postres congelados por posible contaminación

Este miércoles, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó a los consumidores estadounidenses sobre el retiro voluntario de pintas de un postre helado no lácteo debido a una posible contaminación.

De acuerdo con el comunicado de la entidad sanitaria, el alimento retirado se trata del postre congelado sin lácteos de la marca So Delicious que según informes tiene posible presencia de piedras y objetos duros en su envase.

La FDA indicó que “la compañía ya ha identificado y corregido este problema y pronto podrá traer de vuelta el postre helado que tanta gente disfruta”, dijo al tiempo que detalló en el informe cuáles son los productos afectados:

Pintas de postres congelados no lácteos Dairy Free Salted Caramel Cluster com código SKU de 136603 y un código UPC de 74447347613 con fechas de caducidad anteriores al 8 de agosto de 2027.

Según la FDA, el fabricante está trabajando rápidamente para retirar los productos afectados de los estantes de las tiendas. Mientras tanto, recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

