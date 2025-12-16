Retiran del mercado más de 27,500 kilos de pollo cocido

Esta semana, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura informó sobre el retiro de más de 60,000 libras de pollo completamente cocido y empanizado debido a un problema con alérgenos.

La información la dio a conocer el fabricante Suzanna’s Kitchen, con sede en Georgia, quien indicó que el alimento tenía un error en el etiquetado, el cual no indicaba que el producto contenía soya, este ingrediente puede llegar a causar alergia en personas intolerantes.

El producto retirado del mercado se trata del pollo empanizado, cortado en 8 piezas y con hueso, con la marca de inspección del USDA y el número de establecimientos “P-1380” impreso en el costado del paquete y la fecha de producción del 16 de octubre de 2025.

En el comunicado se detalla que las cajas son de 18 libras y que contienen cuatro unidades de “PORCIONES DE POLLO EMPANIZADO COMPLETAMENTE COCIDAS”, con el código de caja “P-1380 126237 B30851 23:11 K04” impreso en el costado del empaque.

Hasta los momentos, la entidad aseguró que no se han reportado casos de lesiones o enfermedades relacionadas con la ingesta de este alimento. Sin embargo, el FSIS advirtió tanto a cadenas minoristas, restaurantes, locales de comida rápida y consumidores en general desechar el producto y devolverlo al lugar donde lo compró para su respectivo reembolso.

