Retiran pollo por posible contaminación con listeria en 7 estados

Este lunes, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció el retiro de al menos mil libras de pollo del fabricante Suzanna’s Kitchen, con sede en Norcross, Georgia debido a una presunta contaminación con listeria.

La agencia informó en un comunicado que el alimento retirado del mercado se trata de filetes de pechuga de pollo a la parrilla listos para comer, las cuales se produjeron el pasado 14 de octubre del 2025, y se vendieron en cajas de 4.5 kg que contenían dos bolsas de 2.2 kg.

Según la USDA, y el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos, el alimento con número de establecimientos P-1382 dentro del sello de inspección y código de lote 60104 P1382 287 5 J14, también fue distribuido en al menos siete estados del país: Alabama, Florida, Georgia, Misuri, Nuevo Hampshire, Carolina del Norte y Ohio.

Hasta los momentos, no se han confirmado personas contaminadas por el consumo de este alimento; sin embargo, las autoridades indicaron que los filetes de pollo y reportó un resultado positivo para Listeria monocytogenes, por lo que recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo compró.

Al respecto, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) explicó a los consumidores que la bacteria patógena de Listeria monocytogenes, puede infectar a las personas a través de los alimentos contaminados provocando incluso la muerte en algunos consumidores, especialmente en mujeres embarazadas, niños y adultos mayores.

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos se calcula que cada año al menos 1,250 personas contraen esta infección y 172 mueren a causa de la Listeria, por lo que este tipo de contaminación suele ser la tercera cauda principal de muerte causada por alimentos contaminados.

