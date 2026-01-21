FDA retira atún del mercado por posible riesgo de botulismo

Este lunes, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advirtió a los consumidores sobre el consumo de atún enlatado de la marca Tri-Union Seafoods debido al alto riesgo de provocar botulismo.

Según la entidad sanitaria, el alimento se retiró aproximadamente un año; sin embargo, un distribuidor envió “inadvertidamente” a al menos de 9 estados en el país el alimento que ya tenía alerta de retiro.

La FDA destacó en el comunicado que el alimento retirado se distribuyó en: Meijer en Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio y Wisconsin; Giant Foods en Maryland y Virginia; así como a cadenas de Safeway, Albertsons, Vons y Pavilions en el estado de California.

Se calcula hasta el momento que han sido seis las cadenas minoristas que recibieron el alimento contaminado, el cual tenía indicaciones de retiro desde el pasado febrero del 2025.

La agencia también detalló para conocimiento de los consumidores cuáles son los alimentos que están siendo retirado y recomendó que, aunque el producto no se vea defectuoso o huela mal, lo mejor es no consumirlo:

Atún aleta amarilla de Génova en aceite de oliva, 147 g (paquete de 4) – UPC: 4800073265.

Atún Aleta Amarilla de Génova en Aceite de Oliva Virgen Extra con Sal Marina 140 g – UPC: 4800013275.

De acuerdo con la USDA, el Clostridium botulinum es una bacteria que produce las toxinas botulínicas, la cual puede llegar a ser mortal para quienes consuman alimentos contaminados, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades pueden causar parálisis muscular, dificultad para respirar, entre otros.

Sigue leyendo: