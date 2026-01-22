Nestlé, Danone y Lactalis retiran fórmulas de bebé por posible contaminación

Esta semana, se extendió una alerta del retiro del mercado a fórmulas de bebé provenientes de tres empresas debido a una posible contaminación con cereulida, una toxina que de acuerdo con entidades sanitarias podría causar náuseas y vómitos en los infantes.

Según el comunicado, los fabricantes involucrados se tratan de Nestlé, Danone y Lactalis, las empresas lácteas más grandes del mundo. El primero en reportar la contaminación con la toxina fue Nestlé, quien ha retirado hasta el momento docenas de lotes de su fórmula debido a vínculos existentes con la muerte de un bebé tras el consumo de estos alimentos.

Tras conocerse el caso, la alerta también se extendió a los otros dos fabricantes, Danone y Lactalis, quienes indicaron el retiro preventivo de Dumex Dulac 1 y NAN HA1 SupremePro.

El Ministerio de Agricultura francés se pronunció sobre este caso indicando que “es probable que todos los productores de leche infantil en Francia y a nivel internacional se hayan visto afectados por entregas de materias primas no conformes del mismo fabricante, lo que provocó retiradas de productos por parte de Nestlé y Lactalis”, dijo.

La mayor productora de lácteos del mundo y la segunda alimentaria en Francia, Lactalis también informó en un comunicado que, esta semana, comenzó el retiro de los lotes de leche para bebé en al menos 18 países a los que fue distribuido.

Además, la compañía indicó que el proveedor del ácido araquidónico (ARA) contaminado es holandés, vinculado según un portavoz de Lactalis con productores chinos; sin embargo, hasta los momentos se desconoce el nombre del fabricante asiático. Nestle también suspendió sus productos y abastecimientos del ARA en las fábricas ubicadas en los Países Bajos.

