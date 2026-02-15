Retiran gran cantidad de carne molida por presencia de E. coli

A través de un comunicado publicado este miércoles el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informó a los consumidores sobre el retiro de al menos 22,000 libras de carne molida debido a una posible contaminación con E. coli.

Según la notificación de la entidad sanitaria, el alimento retirado proviene de la empresa CS Beef Packers, LLC, de Kuna, Idaho, quienes habrían distribuido la carne molida en los estados de California, Idaho y Oregón.

De acuerdo con los detalles del comunicado de la USDA, los productos retirados son los siguientes:

Cajas de cartón que contienen ocho cubos de 10 lb de “Carne de res molida gruesa, 73 L” con código de caja 18601, “Consumir preferentemente antes del: 04/02/26”.

Cajas de cartón que contienen cuatro cubos de 10 lb de carne molida fina clásica de 73 litros de Fire River Farms, con código de caja 19583 y fecha de caducidad: 04/02/2026.

Cajas de cartón que contienen cuatro cubos de 10 lb de carne molida fina clásica de “Fire River Farms Classic Beef Fine Ground 81L” con código de caja 19563, “Consumir preferentemente antes del: 02/04/26”.

El FSIS señaló que la carne se produjo el 14 de enero de 2026, y mostró su preocupación sobre la posibilidad de que el alimento contaminado pueda estar en los congeladores de los consumidores, por lo que insta a las personas que los compraron desecharlos o devolverlos al minorista donde los adquirió.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron a la población sobre el riesgo de consumir alimentos contaminados con la bacteria de Escherichia coli (E. coli), ya que los síntomas como: fiebre, diarrea, vómitos, entre otros, puede llegar a ser mortal en ciertas personas.

