Retiran del mercado vinagre vendido en Amazon por un elevado riesgo de intoxicación

Esta semana, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) publicó un aviso en su página web en el que advierte a los consumidores sobre el retiro del mercado del vinagre de la marca Joly’s al 80?%, el cual se vendió por Amazon y, según las autoridades, tiene un alto riesgo de intoxicación.

De acuerdo con la entidad regulatoria, el vinagre fue vendido entre mayo y noviembre del 2025, en recipiente transparente de tapa blanca y etiqueta naranja y roja con letras blancas con el nombre de la marca, al precio de $23 dólares en la plataforma del minorista.

“El producto viola los requisitos de etiquetado preventivo bajo la Ley Federal de Sustancias Peligrosas porque el vinagre carece de las etiquetas requeridas y de las instrucciones de tratamiento de primeros auxilios”, destaca el comunicado de la CPSC.

La Comisión de Seguridad añade que hasta el momento se están retirando unas 450 unidades, y aunque no se han reportado consumidores lesionados con la ingesta de este producto, indica que el riesgo por intoxicación por su consumo puede llegar a ser mortal, ya que causa quemaduras si no se manipula de forma adecuada.

En este caso, la CPSC sugiere a los consumidores mantener el producto fuera del alcance de los niños, desecharlo o devolverlo al minorista donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

Los consumidores que deseen más información pueden comunicarse con el fabricante al correo jolysllc@gmail.com o al número telefónico 240-412-8720 de 9 a. m. a 5 p. m., hora del Este, de lunes a viernes.

