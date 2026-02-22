Retiran del mercado arroz frito vendido en tiendas minoristas por contener vidrio en el empaque

Esta semana, el Departamento de Agricultura (USDA) anunció a los consumidores de Estados Unidos el retiro del arroz frito con pollo congelado del fabricante Ajinomoto Foods North America debido a la presencia de vidrios en el empaque.

Según el fabricante con sede en Portland, Oregón, el alimento se produjo entre el 8 de septiembre de 2025 y el 17 de noviembre de 2025 y se distribuyeron más de 3 millones de libras a tiendas de Trader Joe’s y otros minoristas tanto en Estados Unidos como en Canadá.

En el comunicado del USDA, se detalla que el alimento fue vendido en los supermercados en paquetes de 20 onzas en una presentación de arroz salteado con verduras, pollo y huevos, y menciona otras especificaciones:

Paquetes de cartón de 1,53 kg. conteniendo 6 bolsas de “AJINOMOTO YAKITORI CHICKEN WITH JAPANESE-STYLE FRIED RICE” congelado con fechas de consumo preferente (BEST BEFORE/MEILLEUR AVANT) del 26 SE 09 al 26 NO 12.

Paquetes de bolsas plásticas de 20 oz (1 lb 4 oz) que contienen “Arroz frito con pollo TRADER JOE’S con arroz salteado, vegetales, carne de pollo oscura sazonada y huevos” congelado con fechas de CONSUMIR PREFERENTEMENTE ANTES DEL 8/9/2026 al 17/11/2026.

La notificación por parte del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) destacó que hasta los momentos no se han reportado consumidores lesionados con el alimento retirado; sin embargo, recomendó a los clientes desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

