FDA anuncia el retiro del mercado de alimentos para bebés por ingrediente potencialmente tóxico

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció a los consumidores estadounidenses con hijos pequeños el retiro del mercado de alimentos para bebés de la marca Tippy Toes debido a un ingrediente potencialmente tóxico.

De acuerdo con la entidad sanitaria, el alimento fue producido por IF Copack LLC o Initiative Foods y, según las inspecciones, se confirmó que tiene altos niveles de patulina, una sustancia natural que puede provocar daños nerviosos o inmunosupresión si se consume en altas dosis.

En el comunicado, la FDA informó que la patulina es una micotoxina producida por mohos; estos pueden crecer en frutas, granos, frijoles secos, frutas deshidratadas o café. “Los hongos que producen micotoxinas generalmente crecen durante la producción y el almacenamiento de los cultivos”, destacó.

La agencia también señaló que, si bien los consumidores no pueden controlar la presencia de las micotoxinas en sus alimentos, la FDA tiene un programa de monitoreo que busca garantizar que muchos de los alimentos en el mercado no estén contaminados.

En cuanto a los alimentos retirados del mercado, la entidad detalló en el comunicado su información para que los consumidores puedan identificarlos:

UPC – 036800 y 265783

Lote # – 07174

Fecha de caducidad (BB): 17/07/2026

Identificador del código del paquete: INIA0120036800

Además, indicó a los consumidores que compraron estos productos desecharlos o devolverlos a la tienda minorista donde los adquirieron para su respectivo reembolso, así como también exhortó a los supermercados a revisar su inventario y retirar de sus anaqueles dichos alimentos.

