Gerber anuncia el retiro del mercado de galletas de arrurruz para bebés

Gerber ha anunciado el retiro de ciertos lotes de sus galletas de arrurruz, debido a la posible presencia de trozos de plástico blando o papel en el producto. Esta acción es precautoria y responde a preocupaciones de seguridad.

Los lotes retirados incluyen paquetes de 5.5 onzas de galletas, comúnmente ofrecidas a bebés durante la etapa de dentición. Las fechas de caducidad de los productos afectados varían entre el 16 de octubre y el 16 de diciembre de 2026.

La contaminación atribuida a los trozos de plástico y papel se originó en un proveedor de harina de arrurruz. Gerber destaca que no se han reportado enfermedades ni lesiones relacionadas con este incidente.

Lotes afectados

Se recomienda a los consumidores que revisen los códigos de lote en la parte posterior de los paquetes, y que quienes hayan comprado galletas Gerber® Arrowroot afectadas no deben alimentar a sus hijos con este producto.

Los productos afectados pueden ser devueltos en el punto de compra para obtener un reembolso.

Lote 5198565504: Consumir preferentemente antes del 16 de octubre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 16 de octubre de 2026. Lote 5202565504: Consumir preferentemente antes del 20 de octubre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 20 de octubre de 2026. Lote 5203565504: Consumir preferentemente antes del 21 de octubre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 21 de octubre de 2026. Lote 5204565504: Consumir preferentemente antes del 22 de octubre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 22 de octubre de 2026. Lote 5205565504: Consumir preferentemente antes del 23 de octubre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 23 de octubre de 2026. Lote 5209565504: Consumir preferentemente antes del 27 de octubre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 27 de octubre de 2026. Lote 5210565504: Consumir preferentemente antes del 28 de octubre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 28 de octubre de 2026. Lote 5211565504: Consumir preferentemente antes del 29 de octubre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 29 de octubre de 2026. Lote 5233565504: Consumir preferentemente antes del 20 de noviembre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 20 de noviembre de 2026. Lote 5238565504: Consumir preferentemente antes del 25 de noviembre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 25 de noviembre de 2026. Lote 5239565504: Consumir preferentemente antes del 26 de noviembre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 26 de noviembre de 2026. Lote 5239565505: Consumir preferentemente antes del 26 de noviembre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 26 de noviembre de 2026. Lote 5240565505: Consumir preferentemente antes del 27 de noviembre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 27 de noviembre de 2026. Lote 5245565505: Consumir preferentemente antes del 2 de diciembre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 2 de diciembre de 2026. Lote 5246565505: Consumir preferentemente antes del 3 de diciembre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 3 de diciembre de 2026. Lote 5251565505: Consumir preferentemente antes del 8 de diciembre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 8 de diciembre de 2026. Lote 5252565505: Consumir preferentemente antes del 9 de diciembre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 9 de diciembre de 2026. Lote 5253565505: Consumir preferentemente antes del 10 de diciembre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 10 de diciembre de 2026. Lote 5254565505: Consumir preferentemente antes del 11 de diciembre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 11 de diciembre de 2026. Lote 5258565505: Consumir preferentemente antes del 15 de diciembre de 2026.

Consumir preferentemente antes del 15 de diciembre de 2026. Lote 5259565505: Consumir preferentemente antes del 16 de diciembre de 2026.

Cortesía: FDA

Cortesía: FDA

Recomendación a los consumidores

Gerber afirma que ningún otro producto de su línea se ve afectado por esta situación. La compañía se compromete a garantizar la seguridad de sus productos para sus consumidores.

“La calidad, seguridad e integridad de nuestros productos siguen siendo nuestra máxima prioridad, y nos tomamos esta responsabilidad muy en serio. Nos disculpamos sinceramente por cualquier inquietud o inconveniente que esta medida pueda causar a padres, cuidadores y clientes”, rezan en un comunicado.

Para asistencia al consumidor y preguntas sobre productos, Gerber tiene disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, el contacto 1-800-4-GERBER (1-800-443-7237).

Qué es el arruruz, usos y propiedades

El arrurruz es un almidón extraído de la raíz de la planta Maranta arundinacea, originaria del Caribe y América del Sur, conocido también como arrowroot. Se utiliza principalmente en cocina como espesante natural y en remedios tradicionales por sus propiedades digestivas y calmantes.

Usos culinarios. Sirve como sustituto de la maicena para espesar salsas, sopas, pudines y postres, ya que no deja sabor harinoso y resiste bien el frío. Es ideal para dietas sin gluten y se emplea en panes, galletas o rebozados ligeros.

Usos medicinales. Ayuda a regular la digestión, aliviando diarrea, estreñimiento y síndrome de intestino irritable gracias a sus fibras y almidón resistente, que nutren la flora intestinal. También fortalece el sistema inmunológico, reduce colesterol y equilibra glucosa en sangre.

Propiedades nutricionales. Es rico en carbohidratos (29% DV por 100 g), fibra (14% DV) y manganeso, con bajo contenido en grasas y proteínas; aporta 357 calorías por 100 g de harina. Tiene efectos antiinflamatorios para piel irritada, quemaduras o erupciones, usado en polvos y cremas.

También te puede interesar:

· Por riesgo de salmonela, empresa californiana retira del mercado un “superalimento” muy vendido

· Autoridades de Florida alertan sobre presencia de arsénico en dulces