Gerber anuncia el retiro del mercado de galletas de arrurruz para bebés
La empresa afirma que ningún otro producto de su línea se ve afectado por posible presencia de trozos de plástico blando o papel
Gerber ha anunciado el retiro de ciertos lotes de sus galletas de arrurruz, debido a la posible presencia de trozos de plástico blando o papel en el producto. Esta acción es precautoria y responde a preocupaciones de seguridad.
Los lotes retirados incluyen paquetes de 5.5 onzas de galletas, comúnmente ofrecidas a bebés durante la etapa de dentición. Las fechas de caducidad de los productos afectados varían entre el 16 de octubre y el 16 de diciembre de 2026.
La contaminación atribuida a los trozos de plástico y papel se originó en un proveedor de harina de arrurruz. Gerber destaca que no se han reportado enfermedades ni lesiones relacionadas con este incidente.
Lotes afectados
Se recomienda a los consumidores que revisen los códigos de lote en la parte posterior de los paquetes, y que quienes hayan comprado galletas Gerber® Arrowroot afectadas no deben alimentar a sus hijos con este producto.
Los productos afectados pueden ser devueltos en el punto de compra para obtener un reembolso.
- Lote 5198565504: Consumir preferentemente antes del 16 de octubre de 2026.
- Lote 5202565504: Consumir preferentemente antes del 20 de octubre de 2026.
- Lote 5203565504: Consumir preferentemente antes del 21 de octubre de 2026.
- Lote 5204565504: Consumir preferentemente antes del 22 de octubre de 2026.
- Lote 5205565504: Consumir preferentemente antes del 23 de octubre de 2026.
- Lote 5209565504: Consumir preferentemente antes del 27 de octubre de 2026.
- Lote 5210565504: Consumir preferentemente antes del 28 de octubre de 2026.
- Lote 5211565504: Consumir preferentemente antes del 29 de octubre de 2026.
- Lote 5233565504: Consumir preferentemente antes del 20 de noviembre de 2026.
- Lote 5238565504: Consumir preferentemente antes del 25 de noviembre de 2026.
- Lote 5239565504: Consumir preferentemente antes del 26 de noviembre de 2026.
- Lote 5239565505: Consumir preferentemente antes del 26 de noviembre de 2026.
- Lote 5240565505: Consumir preferentemente antes del 27 de noviembre de 2026.
- Lote 5245565505: Consumir preferentemente antes del 2 de diciembre de 2026.
- Lote 5246565505: Consumir preferentemente antes del 3 de diciembre de 2026.
- Lote 5251565505: Consumir preferentemente antes del 8 de diciembre de 2026.
- Lote 5252565505: Consumir preferentemente antes del 9 de diciembre de 2026.
- Lote 5253565505: Consumir preferentemente antes del 10 de diciembre de 2026.
- Lote 5254565505: Consumir preferentemente antes del 11 de diciembre de 2026.
- Lote 5258565505: Consumir preferentemente antes del 15 de diciembre de 2026.
- Lote 5259565505: Consumir preferentemente antes del 16 de diciembre de 2026.
Recomendación a los consumidores
Gerber afirma que ningún otro producto de su línea se ve afectado por esta situación. La compañía se compromete a garantizar la seguridad de sus productos para sus consumidores.
“La calidad, seguridad e integridad de nuestros productos siguen siendo nuestra máxima prioridad, y nos tomamos esta responsabilidad muy en serio. Nos disculpamos sinceramente por cualquier inquietud o inconveniente que esta medida pueda causar a padres, cuidadores y clientes”, rezan en un comunicado.
Para asistencia al consumidor y preguntas sobre productos, Gerber tiene disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, el contacto 1-800-4-GERBER (1-800-443-7237).
Qué es el arruruz, usos y propiedades
El arrurruz es un almidón extraído de la raíz de la planta Maranta arundinacea, originaria del Caribe y América del Sur, conocido también como arrowroot. Se utiliza principalmente en cocina como espesante natural y en remedios tradicionales por sus propiedades digestivas y calmantes.
Usos culinarios. Sirve como sustituto de la maicena para espesar salsas, sopas, pudines y postres, ya que no deja sabor harinoso y resiste bien el frío. Es ideal para dietas sin gluten y se emplea en panes, galletas o rebozados ligeros.
Usos medicinales. Ayuda a regular la digestión, aliviando diarrea, estreñimiento y síndrome de intestino irritable gracias a sus fibras y almidón resistente, que nutren la flora intestinal. También fortalece el sistema inmunológico, reduce colesterol y equilibra glucosa en sangre.
Propiedades nutricionales. Es rico en carbohidratos (29% DV por 100 g), fibra (14% DV) y manganeso, con bajo contenido en grasas y proteínas; aporta 357 calorías por 100 g de harina. Tiene efectos antiinflamatorios para piel irritada, quemaduras o erupciones, usado en polvos y cremas.
