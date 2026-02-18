Bayer propone resolver caso del herbicida Roundup con un acuerdo de $7,200 millones de dólares

Este martes, la multinacional farmacéutica alemana más grande del mundo, Bayer indicó a través de un comunicado que pretende resolver el caso del herbicida Roundup relacionado con la subsidiaria química Monsanto con un acuerdo que alcanza los $7,200 millones de dólares.

Desde la adquisición de Monsanto en el año 2018, Bayer se ha enfrentado a miles de demandas vinculadas con Roundup, en el que los clientes aseguran que el herbicida ha provocado casos de linfoma no Hodgkin.

Aunque, en el comunicado, la farmacéutica aceptó el pago del acuerdo, este no incluye la admisión de responsabilidades ni tampoco irregularidades en su marca. Sin embargo, de obtener la aprobación judicial, Monsanto deberá realizar pagos anuales durante al menos 21 años a las personas afectadas.

Además, las personas expuestas al herbicida y diagnosticadas con este tipo de cáncer antes del anuncio de esta última resolución podrán presentar su reclamación de indemnización. Por su parte, Bayer estaría asumiendo por responsabilidades de litigio entre 7.800 y 11.800 millones de euros, lo que representa unos $9,200 a $13,900 millones de dólares.

Si bien esta no es la primera vez que Bayer resuelve una demanda con una cuantiosa suma de dinero por los productos de Monsanto, señala que Roundup aún continúa a la venta, tanto en tienda en línea como en minoristas, ya que, según la farmacéutica, el herbicida es seguro y sus químicos están aprobados.

