Almohadas para que tu bebé tome el biberón: riesgos y opciones seguras

La CPSC emitió una advertencia urgente a los padres sobre estas almohadas para sostener el biberón, señalando que pueden causar lesiones graves o incluso la muerte por aspiración o asfixia.

Alimentar a un bebé parece algo sencillo, hasta que te toca vivirlo todos los días. Entre los biberones, los eructos, el tiempo que toma cada toma y lo frecuente que son… todo se va acumulando, especialmente cuando estás durmiendo muy poco. Por eso, cuando un producto promete que el bebé puede alimentarse solo, es fácil entender por qué muchos padres cansados podrían sentirse tentados.

Pero los expertos afirman que esas promesas pueden ser engañosas y en algunos casos, hasta peligrosas.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) emitió recientemente una advertencia urgente a padres y cuidadores, pidiéndoles que dejen de usar de inmediato las almohadas para que los bebés tomen el biberón solos–– productos suaves y acolchados diseñados para sostener el biberón en su lugar para que el bebé coma sin necesidad de cargarlo–– señalando que pueden causar lesiones graves o incluso la muerte por aspiración o asfixia. La advertencia vino acompañada del retiro del mercado de cuatro marcas específicas de almohadas para sostener el biberón que se vendían en Amazon (Miocololy, MyBebe, Ourkiss y Yiiektily) luego de que la CPSC determinara que estos productos mantienen el biberón en ángulos inseguros y pueden impedir que el bebé se mueva si se está ahogando o tiene alguna dificultad. (Cabe señalar que Amazon ya dejó de vender los cuatro productos que fueron retirados.)

Las almohadas para que los bebés tomen el biberón solos no cuentan con el respaldo de la Baby Safety Alliance, el principal grupo comercial de fabricantes de productos infantiles, que evalúa y proporciona un sello de verificación a los artículos que considera seguros para su uso. “No recomendamos su uso”, dice Lisa Trofe, directora ejecutiva de la Baby Safety Alliance, anteriormente conocida como la Juvenile Products Manufacturers Association. “Alimentar a un bebé requiere supervisión activa y directa. Los productos que se promocionan para sostener el biberón o permitir la alimentación ‘manos libres’ conllevan riesgos innecesarios.”

En el Reino Unido ya se han tomado medidas regulatorias contra estos productos, y profesionales de la salud en Estados Unidos no recomiendan su uso para alimentar a los bebés. “No es seguro que los bebés coman solos sin ayuda o supervisión”, afirma la pediatra Ari Brown, MD, autora de Baby 411 (Rodale Press, 2026). “El uso de una almohada para que el bebé tome el biberón solo, o ‘bottle propping’, que consiste en dejar el biberón apoyado en la boca del bebé mientras está acostado, representan un riesgo para la salud.”

Además de los productos que ya fueron retirados del mercado, el equipo de seguridad de Consumer Reports ha estado monitoreando durante más de un año las almohadas para que los bebés tomen el biberón solos y otros productos para sostener el biberón, y ha identificado muchos diseños similares que aún se venden en línea. Independientemente de dónde y cómo se vendan, pediatras, defensores de la seguridad de productos y organismos reguladores coinciden en que no hay una forma segura de usar estos productos.

¿Qué son las almohadas para que el bebé tome el biberón solo?

Las almohadas para que los bebés se alimenten solos– también conocidas como almohadas para sostener el biberón o almohadas de alimentación “manos libres”– son productos suaves y acolchados diseñados para colocarse alrededor del cuello o la parte superior del cuerpo del bebé mientras mantienen el biberón en su lugar. La mayoría comparte varias características en común:

Una almohada acolchada que se coloca cerca de la cara del bebé.

Correas en forma de brazos o cintas que van alrededor del cuello del bebé y se abrochan detrás de la cabeza con broches o cierres de velcro.

Un bolsillo de malla, una funda elástica o un soporte que mantiene el biberón en la boca del bebé.

Encontramos almohadas para que los bebés tomen el biberón solos con precios de entre $14 y $40 en Amazon, Walmart y sitios web independientes. Muchas de las que identificamos en nuestra investigación fueron fabricadas en el extranjero y vendidas por vendedores independientes, lo que dificulta la supervisión y determinar quién es responsable. Cuando alertamos a Amazon y a Walmart sobre estos productos, ambas plataformas trabajaron para retirarlos, aunque es posible que otros sigan disponibles.

En una declaración a Consumer Reports, un portavoz de Walmart dijo: “La seguridad de nuestros clientes es muy importante para nosotros. Esperamos que los vendedores independientes ofrezcan productos que sean seguros, confiables y que cumplan con nuestras políticas y con todos los requisitos legales. Cuando se identifican productos que no cumplen con estos estándares o requisitos, como en el caso de un retiro del mercado, actuamos de inmediato para eliminarlos de nuestro sitio web”. Amazon le dijo a CR que prohíbe la venta de almohadas para que los bebés tomen el biberón solos y que, cuando la plataforma es notificada sobre un producto que no cumple con sus políticas, lo retira de inmediato.

¿Por qué son tan peligrosas las almohadas para que el bebé tome el biberón solo?

Desde el punto de vista médico y de la seguridad de productos, estas almohadas para que los bebés se alimenten solos contradicen los principios básicos de una alimentación segura para los bebés.

Para empezar, los bebés no pueden controlar por sí solos el flujo de leche. Cuando el biberón queda fijo, pueden perder el control sobre la cantidad de leche que entra en su boca. Como resultado, “el bebé se ve obligado a seguir tomando, lo que puede provocar que se ahogue o que la leche se vaya a las vías respiratorias en lugar de al esófago”, explica Brown. Esa inhalación, conocida como aspiración, puede obstruir la respiración o provocar neumonía por aspiración, una condición seria y potencialmente mortal.

Estas almohadas también impiden que el bebé pueda dejar el biberón y apartarse por sí solo si está en peligro. “Las almohadas para que el bebé tome el biberón solo mantienen el biberón en un ángulo inseguro y lo dejan fijo en ese lugar, lo que impide que el bebé pueda moverlo o quitarlo”, dice Ashita Kapoor, directora asociada de seguridad de productos en Consumer Reports.

Muchos de estos diseños también se ajustan alrededor del cuello o la cabeza del bebé. “La combinación de cintas alrededor del cuello y un biberón fijo en su lugar crea una situación peligrosa en la que el bebé no puede girar la cabeza ni soltarse.”, explica Kapoor.

Otra preocupación: estas almohadas están diseñadas para que el bebé tome el biberón mientras está ligeramente inclinado hacia atrás o acostado, sin que un adulto lo tenga que sostener. Expertos en salud coinciden en que los bebés deben alimentarse en los brazos y ligeramente elevados– nunca completamente acostados boca arriba. Si el bebé comienza a ahogarse, le dan ganas de vomitar o empieza a toser mientras usa una de estas almohadas estando solos, le será aún más difícil dejar de tomar el biberón si está acostado.

“Diseñar un producto que promueva que el bebé tome el biberón mientras está acostado boca arriba va directamente en contra de las prácticas seguras para alimentarlo”, indica Oriene Shin, gerente de defensa en seguridad de Consumer Reports.

También existe el riesgo de que la misma almohada se mueva y obstruya la respiración, ya que estos productos están hechos de materiales suaves y acolchados que quedan muy cerca de su cara. “Un material suave y acolchado cerca de la cara del bebé aumenta el riesgo de asfixia, especialmente cuando las cintas o los cierres dificultan que pueda moverse o alejarse”, explica Shin.

A pesar de los riesgos, estas almohadas siguen apareciendo en los carritos de compra por una sencilla razón: muchos padres están completamente cansados.

“Seamos honestos, darle de comer a un bebé toma tiempo”, dice Brown. “Los bebés necesitan comer cada 2 o 3 horas, y cada toma puede durar alrededor de 30 minutos”.

Esto crea una oportunidad para que algunas marcas se aprovechen y aparenten “cubrir una necesidad”. El problema, por supuesto, es que estos productos dan una falsa sensación de seguridad, cuando en realidad las almohadas para que el bebé coma solo están lejos de ser seguras. “Cualquier producto que se anuncie como una forma de permitir que el bebé se alimente solo es una señal de alerta”, señala Shin. “Estos productos están dirigidos a padres exhaustos, pero al final, pueden poner a los bebés en riesgo de lesiones graves o incluso la muerte.”

Nuevas regulaciones y mayor vigilancia

La advertencia de la CPSC señaló cuatro marcas de almohadas para que los bebés tomen el biberón solos que se vendieron en Amazon entre el 2021 y el 2025. Según el aviso, ninguno de los vendedores aceptó realizar un retiro adecuado de los productos, por lo que la agencia le pidió a los padres que dejaran de usarlas y las desecharan.

La advertencia no incluyó cifras específicas de lesiones, pero el tono del comunicado fue contundente, dice Kapoor. “Indica que estos productos pueden causar lesiones graves.”

En el 2022, el Reino Unido tomó medidas regulatorias contra productos similares, exigiendoles a los vendedores retirarlos del mercado tras determinar que no cumplían con las normas de seguridad.

Algunas almohadas para que el bebé tome el biberón solo podrían estar cubiertas por las nuevas normas para cojines de apoyo infantil que entraron en vigor en el 2025, pero su aplicación aún está en proceso, señala Kapoor. A raíz de estas nuevas regulaciones, algunas almohadas que mantienen el biberón fijo frente a la cara de un bebé que está ligeramente inclinado, podrían no cumplir con las reglas y enfrentar posibles retiros del mercado en el futuro.

“Las almohadas para que los bebés tomen el biberón solos no deberían estar en ningún hogar ni venderse”, dice Shin. “Incluso si una almohada de este tipo cumple con las normas, el riesgo de que cause daños graves a los bebés sigue siendo demasiado alto. Las plataformas digitales tienen la responsabilidad de utilizar todas los recursos disponibles para impedir que vendedores independientes sigan vendiendo estos productos a padres exhaustos y buscan desesperadamente una solución.”

Señales de alerta que los padres deben tener en cuenta

Los expertos recomiendan a los padres evitar cualquier producto para darle de comer al bebé que incluya:

Promesas de alimentación “manos libres” o del que bebé pueda alimentarse solo– cualquier sugerencia de hacerlo sin supervisión es una señal de alerta.

Soportes que mantienen el biberón fijo, como fundas, bolsillos de malla u otros mecanismos.

Cintas o cierres que se colocan alrededor de la cabeza o el cuello del bebé.

Instrucciones que sugieran alimentar al bebé sin tenerlo en los brazos.

Diseños que permitan que el bebé tome el biberón mientras está completamente acostado.

Formas más seguras de alimentar a tu bebé

Para los padres que buscan opciones más seguras, los expertos recalcan que los principios básicos de alimentación son mucho más importantes que cualquier producto o accesorio.

Esto incluye observar a tu bebé mientras le das de comer, manteniéndolo en tus brazos y ligeramente elevado, lo que se conoce como “alimentación responsiva”. “Observa las señales de tu bebé”, dice Brown. “Los bebés te hacen saber cuándo tienen hambre y cuándo están llenos”. Cuando los bebés terminan, explica, de manera natural se dan la vuelta o dejan de succionar, algo que no pueden hacer si el biberón se encuentra fijo.

Brown también recomienda la alimentación con biberón a ritmo controlado, que consiste en sostener al bebé en tus brazos, ligeramente inclinado hacia atrás, mientras se mantiene el biberón casi en posición horizontal. Esto ayuda a que la leche fluya más despacio y permite que el bebé haga pausas, trague y respire. “Reduce el riesgo de que se ahogue y también de que coma de más”, dice.

Para los padres que necesitan apoyo adicional, Brown recomienda buscar ayuda y no dudar en pedirla. “Apóyate en familiares y amigos, y acepta la ayuda cuando alguien te la ofrezca”, dice. “Está bien tomarse un descanso cuando son padres”

Si tienes más de un bebé, la CPSC recomienda consultar a un profesional de salud para recibir orientación sobre cómo alimentar a tus bebés y evitar la tentación de dejar el biberón apoyado para que lo tomen solos. La Academia Americana de Pediatría recomienda darles a los bebés de comer al mismo tiempo para sincronizar sus rutinas y recomienda pedir ayuda si se vuelve abrumador. Las madres que amamantan pueden considerar extraerse leche para que otra persona pueda darle de comer al bebé cuando sea necesario.

La promesa de una alimentación “manos libres” puede sentirse como un alivio durante noches largas o días agitados. Pero los expertos insisten que la comodidad no vale el riesgo. “Sé que requiere mucho esfuerzo”, dice Brown. “Pero estos son momentos para crear un vínculo con tu bebé, y no será pequeño por mucho tiempo.”

