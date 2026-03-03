FDA anuncia retiro del mercado de golosinas para mascotas por riesgo de contaminación con salmonela

A través de un comunicado publicado recientemente en la plataforma de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), se conoció el retiro del mercado de golosinas para perros de la marca Chicken Chips for Dogs del fabricante Elite Treats, LLC, con sede en Boca Raton, Florida, por riesgo de contaminación con Salmonela.

De acuerdo con el aviso de la entidad sanitaria, la contaminación del producto se detectó tras varios análisis de laboratorio a diferentes muestras del alimento para perros.

Además, la FDA detalló que las golosinas para perros fueron vendidas bajo la presentación de bolsas negras y doradas de 6 onzas a Florida Hardware, LLC en estados como: Alabama, Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur bajo el número de lote 24045, que se puede observar en la parte posterior del producto con fecha de vencimiento para abril de 2027.

Hasta los momentos, no se han reportado casos de infección en los perros que consumieron las golosinas; sin embargo, la FDA alertó sobre el riesgo de este producto, indicándole a los dueños de mascotas acudir de inmediato a un veterinario si los caninos presentan síntomas como letargo, diarrea o diarrea con sangre, fiebre o vómitos.

En este sentido, la entidad instó a los dueños de mascotas a desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso. Por su parte, el fabricante señaló que los clientes pueden comunicarse con Elite Treats, LLC, por teléfono al 561-901-5319 o por correo electrónico a elite.treats@yahoo.com.

