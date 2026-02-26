Retiran arándanos congelados en varios estados, la FDA advierte sobre serias consecuencias

La Willamette Valley Fruit Company, con sede en Oregón, ha iniciado un retiro voluntario de cerca de 60,000 libras (más 27,000 kilos) de arándanos congelados por posible contaminación con Listeria monocytogenes. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha clasificado esta situación como Clase I, indicando una alta probabilidad de consecuencias graves para la salud.

Los arándanos fueron envasados en cajas de 13.6 kg y contenedores de 625 kg, distribuyéndose a Michigan, Oregón, Washington, Wisconsin y Canadá.

Es importante destacar que no se vendieron en tiendas minoristas, lo que limita la exposición al consumidor final.

Síntomas y consecuencias

El consumo de alimentos contaminados con listeria puede causar una enfermedad intestinal con síntomas como diarrea y vómitos. En casos severos, puede evolucionar a una enfermedad invasiva, presentando síntomas más graves y complicaciones, especialmente para mujeres embarazadas.

Se conoció que Willamette Valley Fruit Company no ha respondido a Nextar Media a solicitudes de información adicional sobre la venta de los arándanos. La situación continúa desarrollándose, y se recomienda a cualquier persona que haya consumido estos productos que busque atención médica si presenta síntomas.

Síntomas de la infección por listeria

La infección por Listeria monocytogenes presenta síntomas gastrointestinales iniciales leves que pueden progresar a formas graves, especialmente en grupos vulnerables como embarazadas, ancianos o inmunodeprimidos.

Síntomas iniciales (gastrointestinales)

Estos suelen aparecer de días a semanas tras la ingesta de alimentos contaminados (hasta 30 días o más).

Fiebre, escalofríos y dolores musculares (similares a una gripe).

Náuseas, vómitos y diarrea leve, que remiten en 1-7 días en personas sanas.

Síntomas graves (invasivos)

Si la bacteria afecta el sistema nervioso central, surgen complicaciones serias como meningitis o septicemia.

Dolor de cabeza intenso, rigidez cervical y confusión.

Pérdida de equilibrio, convulsiones o cambios en el estado mental.

Diferencias con otras gastroenteritis

A diferencia de infecciones comunes como salmonelosis o E. coli (diarrea acuosa profusa, calambres inmediatos y fiebre baja en 12-72 horas), la listeriosis tiene incubación más larga, síntomas gripales iniciales y riesgo de invasión neurológica (rigidez nucal, ataxia), con mayor mortalidad (20-30%) en vulnerables.

Consumo de arándanos congelados en EE.UU.

El consumo de arándanos congelados en EE.UU. representa una porción estable, pero menor del total de arándanos, con un enfoque creciente en el producto fresco. Datos recientes muestran un consumo per cápita de alrededor de 0.32 libras (145 g) en 2019, sumado a un total de 2.65 libras per cápita incluyendo frescos.

Tendencias históricas

El consumo per cápita de arándanos congelados ha aumentado gradualmente, pasando de 0.60 libras en 2010 a niveles estables en la última década, aunque el fresco domina desde 2002.

Entre 2000 y 2022, el consumo general de frutas congeladas en EE. UU. ha crecido, con los arándanos contribuyendo gracias a su uso en desayunos, yogures y batidos.

En 2019, el 21.3% del consumo total de arándanos en Norteamérica era procesado o congelado.

Datos recientes

En 2025, el consumo total per cápita de arándanos supera los 1.3 kg anuales, con los congelados manteniendo demanda en manufactura alimentaria pese al auge del fresco.

El mercado global de arándanos congelados se valoró en $1,500 millones dólares en 2024, con Norteamérica como región clave y proyecciones de crecimiento al 6% CAGR hasta 2031.

En 2024, stocks de arándanos congelados en EE.UU. alcanzaban 59.000 toneladas, con consumo mensual estimado en 8-10 mil toneladas.

Factores de demanda

La demanda de congelados compensa pérdidas en foodservice, redirigiéndose a retail durante picos como la pandemia, impulsada por beneficios saludables.

El 80% de los estadounidenses consume alimentos congelados, favoreciendo arándanos por su versatilidad en productos procesados.

Recientemente, retiros por contaminación (como 55,689 libras en febrero 2026) destacan alertas sanitarias en el sector.

