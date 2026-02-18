Escasez nacional de parches de estrógeno ha obligado a mujeres a buscar alternativas

La situación de escasez nacional de parches de estrógeno se ha visto impulsada por un aumento del 86% en las prescripciones de terapia hormonal sustitutiva. Esto se debe a la reciente eliminación de advertencias sobre la terapia por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), lo que ha generado un incremento en la demanda entre las mujeres con menopausia.

Como consecuencia, encontrar los populares parches de estrógeno se hace más complicado cada día.

Las dificultades para obtener parches de estrógeno han llevado a muchas mujeres, como Holly Sleppy, entrevistada por CBS News, a experimentar frustraciones significativas. Sleppy expresó que la terapia de reemplazo hormonal ha sido crucial en su vida, pero su falta ha obligado a ella y a muchas otras a buscar alternativas que a menudo no tienen el mismo efecto.

“El parche es lo que me funcionaba, y fue muy frustrante no poder conseguirlo; siento que es un perjuicio para las mujeres”, confesó Sleppy.

Específicamente, mujeres en el sur de Nueva Jersey están reportando sentimientos de alivio tras iniciar la terapia, resaltando la importancia de estos tratamientos para su calidad de vida. Sin embargo, el hecho de no poder acceder a su terapia habitual ha hecho que muchas enfrenten desafíos adicionales.

Alternativas a la mano

Con la escasez de parches de estrógeno, las mujeres se ven forzadas a experimentar con diferentes marcas y dosis de estrógenos. Algunos médicos indican que, aunque la terapia hormonal no es recomendable para todas, es un área de gran necesidad para aquellas que la requieren.

Existen varias alternativas efectivas al parche de estrógeno para la terapia hormonal, principalmente otras formas de administración de estrógeno como geles, aerosoles y píldoras, así como opciones no hormonales para síntomas menopáusicos. Estas opciones varían en efectividad según el síntoma y el perfil de salud individual, por lo que se recomienda consultar a un médico.

Formas hormonales de estrógeno

Estas mantienen los beneficios del estrógeno, pero cambian el método de entrega, a menudo con menor riesgo de coágulos al evitar el hígado.

Geles tópicos : como Oestrogel o Sandrena, aplicados diariamente en la piel (brazos o abdomen) para absorción transdérmica. Equivalen a dosis de parche, como una medida de Oestrogel dos veces al día por Evorel 50.

: como Oestrogel o Sandrena, aplicados diariamente en la piel (brazos o abdomen) para absorción transdérmica. Equivalen a dosis de parche, como una medida de Oestrogel dos veces al día por Evorel 50. Aerosoles : Lenzetto (tres pulverizaciones diarias equivalen a parche de 50 mcg). Fácil ajuste y sin adhesivo.

: Lenzetto (tres pulverizaciones diarias equivalen a parche de 50 mcg). Fácil ajuste y sin adhesivo. Píldoras orales : Estradiol (Estrace) o estrógenos conjugados, pero con mayor carga hepática; ideales si no hay riesgos trombóticos.

: Estradiol (Estrace) o estrógenos conjugados, pero con mayor carga hepática; ideales si no hay riesgos trombóticos. Estrógeno vaginal : cremas, anillos o tabletas para sequedad local, con dosis baja y bajo riesgo sistémico.

: cremas, anillos o tabletas para sequedad local, con dosis baja y bajo riesgo sistémico. Implantes o pellets: subcutáneos, liberan hormonas por meses sin aplicaciones diarias.

Opciones no hormonales. Útiles si hay contraindicaciones hormonales (ej. cáncer sensible a hormonas o trombosis).

Consideraciones antes de cambiar tratamiento

Es crucial que las mujeres busquen asesoramiento médico antes de cambiar su plan de tratamiento. La terapia de reemplazo hormonal presenta contraindicaciones para aquellas con antecedentes de enfermedades cardíacas o cáncer de mama.

Consulta médica inicial. Es esencial discutir con un ginecólogo o endocrinólogo la historia clínica completa, incluyendo antecedentes familiares de cáncer, trombosis o enfermedades cardíacas, antes de cualquier modificación. Se recomiendan pruebas diagnósticas previas, como chequeo ginecológico, ecografía o análisis para descartar contraindicaciones.

Riesgos y contraindicaciones. Cambiar el tratamiento puede aumentar riesgos como coágulos sanguíneos, cáncer de mama, endometrio, accidentes cerebrovasculares o problemas cardíacos, especialmente si hay factores como tabaquismo o edad avanzada. Evítelo si hay historia de cáncer hormono-dependiente, enfermedad hepática o eventos trombóticos previos.

Transición segura. Para anticonceptivos hormonales, inicie el nuevo método inmediatamente después del último día activo del anterior, sin brechas mayores a 7 días, para prevenir embarazos. En terapia de reemplazo hormonal (menopausia), use la dosis mínima efectiva por el menor tiempo posible y revise cada 3-6 meses.

Monitoreo continuo. Realice seguimientos anuales con exploraciones y pruebas para detectar efectos secundarios tempranos, ajustando dosis si persisten síntomas o sangrados irregulares. Considere alternativas no hormonales si los riesgos superan beneficios, priorizando calidad de vida.

