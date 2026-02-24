Retiro masivo de productos de arroz frito con pollo de Trader Joe’s en EE.UU. y Canadá

Una alerta de seguridad alimentaria ha llevado a Ajinomoto Foods North America Inc. a retirar del mercado aproximadamente 3,4 millones de libras de arroz frito con pollo congelado, vendido principalmente en tiendas Trader Joe’s en EE.UU. y Canadá. Este producto, que incluye arroz, verduras, pollo y huevos, ha sido retirado debido a la posible contaminación con vidrio.

Los paquetes de arroz frito con pollo son de 590 g y tienen fechas de caducidad del 8 de septiembre al 17 de noviembre de 2026. Los productos cuentan con el número de establecimiento P-18356 en el sello de inspección del USDA, reseñó Associated Press (AP).

Además, se han retirado paquetes de cartón que contienen seis bolsas de pollo Ajinomoto Yakitori, que solo estaban disponibles en Canadá, con fechas de caducidad del 9 de septiembre al 12 de noviembre de 2026.

Quejas de los consumidores

El problema fue identificado tras cuatro quejas de consumidores, quienes encontraron fragmentos de vidrio en el producto. A la fecha, no se han reportado lesiones asociadas con este incidente. Se aconseja a los consumidores desechar los productos afectados o devolverlos al lugar de compra.

El Departamento de Agricultura de EE.UU. insta a los consumidores a evitar el consumo de estos productos y a estar atentos a futuras comunicaciones sobre la seguridad alimentaria. Es fundamental que los clientes revisen sus congeladores para garantizar que no posean los productos implicados en este retiro.

Síntomas de una intoxicación alimentaria

Los síntomas de una posible intoxicación alimentaria por contaminación con vidrio suelen estar relacionados con lesiones mecánicas en el tracto digestivo, más que con una infección típica.

Síntomas principales

Dolor abdominal o torácico intenso.

Sangre en las heces o heces negras.

Distensión o hinchazón abdominal.

Fiebre, vómitos o sangrado rectal.

Consideraciones clave

Fragmentos pequeños de vidrio a menudo pasan sin síntomas y se eliminan en las heces en 12-24 horas. Sin embargo, si hay dolor intenso, fiebre o signos de sangrado, busca atención médica inmediata para evaluar lesiones.

Reporte de problemas de seguridad alimentaria

Los consumidores pueden reportar problemas de seguridad alimentaria a través de agencias como la FDA en Estados Unidos o entidades locales en otros países. Estas opciones permiten denunciar contaminaciones, reacciones adversas o fallos en productos regulados de manera rápida y confidencial.

La Administración de Alimentos y Medicamentos ofrece varios canales principales para reportar quejas sobre alimentos.

Sistema de Quejas del Consumidor : Contacta a los Coordinadores de Quejas regionales vía teléfono o en línea para documentar problemas con productos alimenticios.

: Contacta a los Coordinadores de Quejas regionales vía teléfono o en línea para documentar problemas con productos alimenticios. MedWatch : Reporta reacciones adversas o problemas serios en línea (preferiblemente en inglés), por fax al 1-800-FDA-0178, correo o teléfono al 1-800-FDA-1088 (lunes a viernes, 8 a.m. a 4:30 p.m. EST). Hay formularios en español disponibles.

: Reporta reacciones adversas o problemas serios en línea (preferiblemente en inglés), por fax al 1-800-FDA-0178, correo o teléfono al 1-800-FDA-1088 (lunes a viernes, 8 a.m. a 4:30 p.m. EST). Hay formularios en español disponibles. Portal de Reportes de Seguridad: Ideal para alimentos humanos, de mascotas o suplementos; incluye una página de enrutamiento para guiarte al recurso correcto.

