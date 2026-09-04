Juicio nulo para Lindsay Clancy tras 7 días sin veredicto por la muerte de sus tres hijos

El caso de Lindsay Clancy, la exenfermera acusada de matar a sus tres hijos en Massachusetts, terminó este viernes sin una resolución judicial, después de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime tras siete días de deliberaciones.

De acuerdo con Reuters, el juez William Sullivan declaró el juicio nulo luego de que los integrantes del jurado permanecieran divididos y no consiguieran resolver el caso.

Clancy enfrenta cargos por la muerte de sus hijos Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, quienes fueron encontrados muertos en la vivienda familiar de Duxbury, Massachusetts, en enero de 2023. La acusada se declaró no culpable por falta de responsabilidad penal.

La defensa y la fiscalía chocaron

El proceso estuvo marcado por una fuerte disputa sobre el estado de salud mental de Lindsay Clancy.

La defensa reconoció que Clancy causó la muerte de sus hijos, pero sostuvo que en ese momento sufría psicosis posparto y que los medicamentos que tomaba agravaron su condición. Su abogado, Kevin Reddington, argumentó que no debía ser considerada penalmente responsable.

La fiscalía presentó una versión distinta. Los fiscales sostuvieron que Clancy planeó los asesinatos y que comprendía la diferencia entre el bien y el mal cuando atacó a sus hijos.

El estancamiento del jurado ya había provocado tensión dentro de la sala. Un día antes de la declaración del juicio nulo, Reddington pidió que se retirara a uno de los jurados, al considerar que no estaba siguiendo las instrucciones del juez sobre la duda razonable.

Sullivan rechazó la solicitud y explicó que no podía tomar partido por uno de los integrantes frente a los otros. El juez había pedido previamente al panel que continuara deliberando en un último intento por alcanzar un acuerdo.

La analista legal de WBZ-TV, Jennifer Roman, había advertido sobre la dificultad de intervenir en una disputa interna del jurado.

“El juez tiene que tener cuidado de no ser visto como alguien que intenta obligar a este jurado a tomar una decisión”, señaló Roman, según CBS News Boston.

Ahora, el desenlace queda abierto. Un juicio nulo no equivale a una absolución de Clancy y el caso podría volver a los tribunales mediante un nuevo proceso, aunque cualquier decisión futura dependerá de la fiscalía y de los siguientes pasos legales.

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