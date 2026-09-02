Jurado del caso Lindsay Clancy sigue sin veredicto por la muerte de sus tres hijos

El jurado que decidirá el futuro de Lindsay Clancy terminó este miércoles otra jornada sin alcanzar un veredicto sobre la muerte de sus tres hijos, luego de que el juez William Sullivan emitiera una de las instrucciones más importantes previstas para enfrentar un bloqueo durante las deliberaciones.

Los 12 integrantes del jurado, nueve mujeres y tres hombres, comunicaron nuevamente al Tribunal Superior de Plymouth que no habían logrado alcanzar una decisión unánime. Después de más de 28 horas de deliberaciones acumuladas durante cinco días, Sullivan les pidió continuar con las conversaciones y regresar al tribunal el jueves por la mañana.

El martes, los jurados ya habían advertido que se encontraban en un punto muerto. En aquella ocasión, el magistrado decidió enviarlos nuevamente a deliberar. Sin embargo, después de recibir una segunda notificación similar este miércoles alrededor de las 2:15 p. m., Sullivan recurrió a la llamada instrucción “Tuey-Rodriguez”.

La medida es considerada en Massachusetts como un recurso de último intento para que un jurado pueda superar sus diferencias y alcanzar una decisión. La instrucción pide a los miembros continuar analizando las pruebas con respeto hacia las opiniones de los demás, sin abandonar sus propias convicciones.

El resultado todavía es incierto. La analista legal Jennifer Roman, de WBZ-TV, explicó que este tipo de instrucción ha producido resultados diferentes en otros casos y que no existen estadísticas concretas que permitan anticipar qué hará el jurado de Clancy.

It was the second time the jury in the Lindsay Clancy murder trial told Plymouth Superior Judge William Sullivan they cannot reach a verdict, leading the judge to read what is known as a final "dynamite" instruction. CBS News legal analyst @CarolinePolisi has more on how close a? pic.twitter.com/u8WLN0pFPI — CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) September 2, 2026

El futuro de Clancy depende de una decisión unánime

Clancy, una exenfermera de 36 años enfrenta tres cargos de asesinato por la muerte de sus hijos, Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de apenas 8 meses. Los menores murieron por estrangulamiento el 24 de enero de 2023, dentro de la vivienda familiar en Duxbury, Massachusetts.

La defensa no niega que Clancy estranguló a los niños, pero sostiene que no puede ser considerada penalmente responsable porque atravesaba una psicosis posparto y recibió un tratamiento psiquiátrico inadecuado, además de una cantidad excesiva de medicamentos.

Los fiscales sostienen una versión distinta: aseguran que Clancy planeó los asesinatos y que comprendía la diferencia entre el bien y el mal cuando atacó a sus hijos.

El jurado puede declararla culpable de asesinato en primer o segundo grado, homicidio involuntario, no culpable o no culpable por razón de demencia. Un veredicto de culpabilidad implicaría prisión, mientras que una declaración de no culpabilidad por razón de demencia podría mantenerla internada en el Hospital Estatal de Tewksbury.

Si los jurados vuelven a informar que no pueden ponerse de acuerdo, Sullivan podría declarar un juicio nulo. El abogado Kevin Reddington ya anticipó la posibilidad de un nuevo proceso al responder, cuando le preguntaron cuánto estaba preparada su defensa para ese escenario: “Lo intentaría la semana que viene”.

El caso también estuvo marcado esta semana por el arresto de Dawn Light, una mujer de 56 años acusada de filmar a integrantes del jurado afuera del tribunal. Su abogado aseguró que buscaba fotografiar a Clancy y que no tenía intención de grabar a los jurados.

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