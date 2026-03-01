FDA anuncia retiro del mercado de 600,000 botellas de agua debido a condiciones insalubres

Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) informó a los consumidores en Estados Unidos sobre el retiro de más de 600,000 botellas de agua ante condiciones insalubres de embotellamiento.

De acuerdo con el comunicado publicado en la página web de la entidad sanitaria, el retiro de las botellas de agua provenientes de la embotelladora por Valley Springs Artesian Gold, con sede en Wisconsin, comenzó el pasado 6 de febrero tras certificar que las condiciones del proceso no cumplían con las normas de higiene y salubridad.

Ante los riesgos de salud que puede producir en los consumidores la ingesta de esta agua, la FDA clasificó el retiro como Clase II desde el pasado 26 de febrero; además, detalló las características del producto retirado del mercado, el cual fue vendido en varias cadenas minoristas de Illinois y Wisconsin:

Agua embotellada 100 % natural Valley Springs de 1 galón (UPC 0 31193-00701 9)

Agua embotellada 100 % natural Valley Springs de 2.5 galones (UPC 0 31193-01501 4)

Agua para bebés Valley Springs de 1 galón (“No estéril. Usar según las indicaciones del médico o según las instrucciones de la etiqueta para el uso de fórmulas infantiles”). (UPC 0 31193-01401 7)

Agua para perros Valley Springs Daisy’s de 1 galón (“Agua 100 % pura. Sin cloro”) (UPC 0 31193-90100 3)

Agua embotellada 100 % natural Valley Springs de 1 galón (UPC 0 31193-01301 0)

Agua destilada al vapor Valley Springs de 1 galón (UPC 0 31193-00601 2)

Finalmente, la FDA recomienda a los consumidores desechar el producto o devolverlo a las tiendas donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

