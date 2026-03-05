Retiran 37 millones de libras de alimentos vendidos en Kroger, Trader Joe’s y otros minoristas por contaminación

Esta semana, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) emitió un aviso de retiro del mercado de aproximadamente 37 millones de libras de alimentos vendidas en varias cadenas minoristas, las cuales estaban contaminadas con partículas de vidrio.

De acuerdo con el comunicado del USDA, el retiro se trata de “arroz frito con pollo y cerdo listo para comer, ramen y productos de dumplings shu mai”, distribuidos por Ajinomoto Foods North America, con sede en Portland, Oregón, desde el mes de febrero.

“En una investigación más profunda, el establecimiento determinó que un ingrediente de origen vegetal, específicamente zanahorias, era la fuente probable de la contaminación del vidrio, lo que también afectó a los productos adicionales sujetos a este retiro ampliado”, detalló el USDA en la alerta.

El retiro también afecta a al menos 16 productos de las marcas Ajinomoto, Ling Ling, Tai Pei, Kroger, Trader Joe’s, y tanto en estas dos últimas cadenas minoristas como en otras más se vendió el alimento que también fue exportado a Canadá y México.

Aunque la alerta se emitió luego de que consumidores se quejaran de haber conseguido vidrio en el alimento, hasta los momentos, la entidad no ha recibido reportes de lesiones causadas por el consumo de estos productos.

En este caso, el USDA recomienda a los consumidores desechar el alimento o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.

