Costco retira pastel de carne por salmonela: afecta a 26 estados

Esta semana, a través de un comunicado, la cadena minorista Costco anunció el retiro voluntario de su “Pastel de carne con puré de papas Yukon y glaseado” debido a una contaminación con salmonela.

El minorista les informó a los consumidores que el kit de comida tiene fecha de vencimiento entre el 5 y el 16 de marzo y fue vendido en las ubicaciones de Costco en al menos 26 estados del país, entre los que se encuentran Alabama, Arizona, California, Colorado, Delaware, Distrito de Columbia, Florida, Georgia, Hawái, Illinois, Indiana, Iowa, entre otros.

Costco realizó la alerta días después de que Griffith Foods, la empresa que provee los ingredientes, indicó que había una posible contaminación en los alimentos utilizados en el pastel de carne.

Aunque hasta los momentos no se han reportado casos de enfermedades o contaminación por el consumo de este alimento, la cadena minorista recomendó a los clientes que compraron el pastel de carne desecharlo o devolverlo a la tienda donde lo adquirieron para que reciban su respectivo reembolso.

Según el Centro de Control de las Enfermedades y Prevención de los Estados Unidos (CDC), la salmonela causa una infección intestinal que puede agravarse en ciertas personas; los síntomas son: diarrea, fiebre y calambres abdominales. La entidad advierte que en algunos casos puede provocar la muerte.

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