Más de 700,000 máquinas de vapor Wagner son retiradas del mercado por riesgos de quemaduras

Este jueves, la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor (CPSC) anunció a los compradores el retiro del mercado de las máquinas de vapor Wagner debido a un alto riesgo de provocar quemaduras.

El retiro, según el comunicado de la entidad, abarca unas 700,000 máquinas Wagner de la Serie 900: Vaporizador automático 905e, Vaporizador de potencia bajo demanda 915e y Vaporizador Elite 925e.

En la alerta publicada por la CPSC en su página web, la entidad destaca que “todos los modelos de vaporizadores contienen la misma base, pero incluyen diferentes accesorios. Los vaporizadores incluyen una base de caldera presurizada de color amarillo y negro con la inscripción ‘Wagner’ en los laterales del producto”.

Hasta los momentos, se han reportado unos 156 incidentes relacionados con el uso de este artefacto. Los registros señalan que en la mayoría de los casos se debe a un sobrecalentamiento en la manguera del vaporizador, el cual expulsa agua caliente. Los informes revelaron unos 50 usuarios con quemaduras graves en manos, brazos y pies.

En este sentido, la CPSC indica a los consumidores desechar el producto o devolverlo a la tienda donde lo adquirió. Los usuarios también pueden ponerse en contacto con el fabricante para obtener otro kit gratuito.

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