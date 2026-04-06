FDA anuncia el retiro del mercado de 3,1 millones de frascos de gotas para los ojos vendidos en tiendas minoristas
El medicamento retirado del mercado proviene del fabricante KC Pharmaceuticals y fue vendido en minoristas como Walgreens, Rite Aid, CVS y Kroger
Esta semana, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advirtió a los consumidores estadounidenses a través de un comunicado sobre el retiro de aproximadamente 3.1 millones de frascos de gotas para los ojos de las marcas Dry Eye Relief Eye Drops y Artificial Tears Sterile Lubricant Eye Drops debido a consecuencias adversas para la salud tras preocupaciones en su proceso de esterilidad.
De acuerdo con la entidad sanitaria, los frascos de gotas para los ojos provienen del fabricante KC Pharmaceuticals, el cual había estado relacionado anteriormente con productos cuyo contenido tenía bacterias.
La FDA ha calificado el retiro como de “Clase II”, indicando que hay un alto riesgo de consecuencias adversas en la salud de los pacientes que utilizan este medicamento, y detalló en el comunicado cuáles son los frascos que se están retirando del mercado con sus composiciones:
- 1.023.096 frascos de gotas oftálmicas para el alivio del ojo seco (glicerina 0,2 %, hipromelosa 0,2 %, polietilenglicol 400 1 %), 15 ml (0,5 onzas líquidas).
- 589.848 frascos de gotas oftálmicas lubricantes estériles Lágrimas Artificiales (alcohol polivinílico 0,5%, povidona 0,6%), 15 ml (0,5 onzas líquidas).
- 378.144 frascos de gotas oftálmicas estériles de fórmula original (clorhidrato de tetrahidrozolina al 0,05 %), 15 ml (0,5 onzas líquidas).
- 315.144 frascos de gotas oftálmicas estériles lubricantes para el enrojecimiento (glicerina 0,25 %, clorhidrato de nafazolina 0,012 %), 15 ml (0,5 onzas líquidas).
- 303.216 frascos de gotas oftálmicas Advanced Relief (dextrano 70 0,1 %, polietilenglicol 400 1 %, clorhidrato de tetrahidrozolina 0,05 %), 15 ml (0,5 onzas líquidas).
- 245.184 frascos de gotas oftálmicas ultralubricantes (polietilenglicol 400 0,4 %, propilenglicol 0,3 %), 15 ml (0,5 onzas líquidas).
- 182.424 frascos de gotas oftálmicas estériles AC (clorhidrato de tetrahidrozolina al 0,05 %, sulfato de zinc al 0,25 %), 15 ml (0,5 onzas líquidas).
- 74.016 frascos de gotas oftálmicas estériles para aliviar las lágrimas (polietilenglicol 400 0,4 %, propilenglicol 0,3 %), 15 ml (0,5 onzas líquidas).
Según la agencia, las gotas para ojos fueron vendidas en varias cadenas minoristas del país como Walgreens, Rite Aid, CVS, Kroger, Publix, Dollar General, entre otras. La FDA recomienda desechar el medicamento o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso.
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