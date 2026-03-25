Retiran millones de alimentos en EE.UU. por riesgo de vidrio: piden revisar el freezer de inmediato

No es una noticia más. Es de esas que obligan a abrir el freezer y mirar con otros ojos lo que uno compró hace días o semanas. En Estados Unidos, una alerta sanitaria activó el retiro de casi 10 millones de libras de alimentos congelados por un motivo que inquieta: la posible presencia de fragmentos de vidrio. No se trata de un error menor ni de un problema aislado. Es un llamado a la precaución que ya recorre supermercados, distribuidores y hogares.

Estados Unidos tiene uno de los sistemas de control alimentario más exigentes del mundo. Aun así, episodios como este muestran que ningún proceso es infalible. Y el problema, hoy, es grave.

Los alimentos que están bajo la lupa

Los artículos afectados —un total de 16— fueron distribuidos en más de dos docenas de estados, incluidos Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut. Se comercializaron bajo diversas marcas en establecimientos de Trader Joe’s, Kroger, Ling Ling y Tai Pei.

Ajinomoto Foods North America, fabricante de estos artículos, inició el proceso de retirada hace aproximadamente cinco semanas, tras recibir múltiples quejas sobre la presencia de vidrio en los productos.

Producto congelado tipo arroz con vegetales, parte de los alimentos incluidos en alertas sanitarias recientes en EE.UU. Crédito: Imagen ilustrativa generada con AI | Impremedia

Los productos sujetos a retirada llevan el número de establecimiento P-18356, P-18356B o P-47971 dentro del sello de inspección del USDA. Ciertos artículos de Ajinomoto fueron exportados a Canadá y México.

Puedes consultar la lista completa de productos.

Una falla que no debería pasar, pero pasa

El origen del problema todavía se investiga, pero todo apunta a una contaminación durante el proceso de producción o envasado. Algo se rompió donde no debía, y ese “algo” podría haber terminado dentro de productos que hoy están en circulación.

Lo que vuelve especialmente delicada esta situación es que el vidrio no siempre se detecta. Puede ser microscópico, invisible al ojo humano, mezclado con alimentos que parecen perfectamente normales. Por eso la decisión de retirar millones de unidades no responde a un caso puntual, sino a la posibilidad de un riesgo mayor con alimentos contaminados.

Por qué la alerta es tan seria

A diferencia de otras contaminaciones, acá no hay margen. No es un tema de sabor, olor o aspecto. El problema es físico y directo: si hay vidrio, el daño puede ser inmediato.

Las autoridades sanitarias reaccionan rápido en estos casos porque las consecuencias pueden ser graves. No se trata solo de una molestia o una intoxicación leve. Puede implicar lesiones internas que requieren atención médica.

Y ahí está el punto: el riesgo no avisa.

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El momento incómodo: revisar lo que tienes en casa

Para muchos, esta noticia se traduce en una escena concreta: abrir el freezer y empezar a revisar. No es habitual hacerlo con preocupación, pero esta vez sí. Porque los productos afectados no necesariamente se distinguen a simple vista. No hay una señal clara en el envase que diga “esto es peligroso”.

Por eso, el consejo es simple pero incómodo: si hay dudas, no consumir.

Ese gesto —descartar algo que compraste, o volver al supermercado para devolverlo— es hoy la forma más segura de evitar problemas.

Lo que está pasando ahora

Mientras la investigación sigue, la prioridad es contener el riesgo. Los productos se están retirando, las autoridades amplían la información y los consumidores reciben advertencias.

Por eso piden tomar cartas en el asunto. Revisar los productos que tienes en el freezer. Dudar. No apurarse. Porque esta vez, el problema no está en lo que se ve… sino en lo que podría estar ahí sin que nadie lo note.

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