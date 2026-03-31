“Chocolates explosivos”: retiran productos del mercado por riesgo para la salud de los hombres

Gear Isle hizo un retiro voluntario a nivel nacional de sus productos de chocolate afrodisíaco Gold Lion y de chocolate sexual Ilum. Este retiro fue activado tras la detección de ingredientes activos no declarados, como el sildenafil y el tadalafil, utilizados comúnmente en medicamentos para la disfunción eréctil.

Los ingredientes no etiquetados presentan serios riesgos, especialmente para hombres con condiciones cardíacas.

Tanto el sildenafil como el tadalafil pueden interactuar peligrosamente con nitratos, medicamentos frecuentemente recetados para problemas cardíacos, lo que puede provocar caídas críticas de la presión arterial.

Respuesta de los fabricantes

A la vez, Gear Isle informa que no han llegado reportes de efectos adversos, pero la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) advierte sobre los posibles riesgos. La compañía está contactando a los consumidores afectados y organizando devoluciones y reembolsos.

Crédito: FDA | Cortesía

Se aconseja a los consumidores que han adquirido estos productos que cesen su uso de inmediato y procedan a su retorno a Gear Isle para obtener un reembolso. Para más información, pueden comunicarse con el equipo de atención al cliente de la empresa, a través del 888-387-4753 o enviando un correo electrónico a info@gearisle.com.

Síntomas de una reacción adversa

Los síntomas de una reacción adversa al sildenafil o tadalafilo incluyen efectos comunes como dolor de cabeza, enrojecimiento facial, indigestión y congestión nasal, así como reacciones graves como erección prolongada (priapismo), dificultad para respirar o hinchazón.

Efectos comunes

Estos suelen ser leves y desaparecen solos:

Dolor de cabeza.

Enrojecimiento o sensación de calor en la cara.

Indigestión, náuseas o dolor muscular.

Mareos o congestión nasal.

Reacciones graves, busque atención médica inmediata si presenta:

Erección que dura más de 4 horas.

Dolor en el pecho, pérdida súbita de visión o audición.

Signos alérgicos: urticaria, hinchazón de cara/labios/lengua, dificultad para respirar.

Sildenafil

Se prescribe como Viagra para disfunción eréctil, mejorando la erección durante la estimulación sexual al aumentar el flujo sanguíneo al pene.

Bajo nombres como Revatio, trata la hipertensión arterial pulmonar relajando vasos en los pulmones para facilitar la respiración y reducir la carga cardíaca.

Cómo funciona

Inhibe la PDE5, previniendo la degradación del GMP cíclico y permitiendo vasodilatación en áreas específicas como el pene o los pulmones.

Requiere estimulación sexual para la disfunción eréctil; sus efectos duran hasta 6 horas.

Dosis y administración

Para disfunción eréctil, la dosis inicial típica es 50 mg unos 30-60 minutos antes de la actividad sexual, ajustable entre 25-100 mg.

En hipertensión pulmonar, suele ser 20 mg tres veces al día; tomar con o sin comida, aunque las grasas pueden retrasar el efecto.

Precauciones y efectos secundarios

Evitar si se usan nitratos (como nitroglicerina) por riesgo de hipotensión grave; precaución en pacientes con baja presión o cardíacos.

Efectos comunes incluyen dolor de cabeza, enrojecimiento y visión alterada; buscar ayuda inmediata por erecciones prolongadas (>4 horas) o infarto.

Tadalafil

Tadalafil es un medicamento oral perteneciente a la clase de los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (PDE5), usado principalmente para tratar la disfunción eréctil (DE), los síntomas de la hiperplasia prostática benigna (HPB) y la hipertensión arterial pulmonar (HAP). Se comercializa, entre otras marcas, como Cialis y Adcirca según la indicación.

¿Para qué se usa?

Disfunción eréctil: mejora la capacidad de lograr y mantener una erección mediante aumento del flujo sanguíneo al pene durante la estimulación sexual.

Hiperplasia prostática benigna: alivia síntomas urinarios como dificultad para empezar a orinar, chorro débil, goteo y sensación de vaciado incompleto.

Hipertensión arterial pulmonar: relaja los vasos del pulmón para mejorar la capacidad de ejercicio y reducir falta de aire y cansancio.

Duración y forma de uso

Tadalafil se toma por vía oral, generalmente entre 30 y 60 minutos antes de la actividad sexual, y su efecto puede durar hasta unas 36 horas, lo que permite mayor flexibilidad que otros fármacos de la misma clase. También existe formulación diaria a dosis más bajas para uso continuo en DE y HAP, según indicación médica.

Efectos secundarios y precauciones

Entre los efectos comunes se incluyen dolor de cabeza, congestión nasal, dolor de espalda, indigestión y enrojecimiento facial; son en general leves y transitorios. Está contraindicado junto con nitratos (tratamientos para angina) porque puede causar una caída brusca de presión arterial, y se debe consultar con un médico si se tiene cardiopatía, problemas hepáticos o renales, o si se toman otros medicamentos.

También te puede interesar:

· Prohíben venta de “heroína de gasolinera” por los efectos que produce

· FDA advierte sobre afirmaciones engañosas acerca de un medicamento contra el cáncer

· Estos medicamentos populares están afectando tus riñones y podrías no saberlo