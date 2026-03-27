Prohíben venta de “heroína de gasolinera” por los efectos que produce

La tianeptina, un antidepresivo tricíclico cuestionado por profesionales médicos, ha sido clasificada como una sustancia controlada en catorce estados de EE.UU. debido a su potencial adictivo y efectos adversos graves. Connecticut se une a las restricciones, prohibiendo su venta y uso.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) señala que la tianeptina puede ser más potente que la morfina y los opioides adictivos. Su uso indebido puede provocar depresión respiratoria, sedación severa e incluso la muerte, y por eso no estaba aprobado por el organismo regulador para ningún uso médico, como advirtió hace un año.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) tampoco se queda atrás y advierte de graves efectos contra la salud.

Productos que contienen tianeptina se comercializan como ayuda para el dolor, ansiedad y depresión, a menudo en formas accesibles y con sabores atractivos, lo cual incrementa su atractivo entre los jóvenes.

Se le conoce también como “heroína de gasolinera”, y con nombres como Tianaa, ZaZa, Neptune’s Fix, Pegasus y TD Red, porque suele venderse en tiendas de conveniencia, estaciones de expendio de combustible, tiendas de vapeo y minoristas en línea.

Regulación en EE.UU.

Con el cambio reciente en la clasificación de la tianeptina en Connecticut, se ha intensificado el debate sobre si se requieren regulaciones nacionales. Expertos médicos han señalado la importancia de actuar ante lo que consideran una creciente epidemia de adicción.

“Con una publicidad engañosa que llevó a los consumidores a creer que estos productos eran seguros, y con opciones de sabor similares a las de los dulces, estas sustancias representaban una clara amenaza para quienes luchan contra la adicción a las drogas y para nuestros residentes más jóvenes”, declaró la vicegobernadora de Connecticut, Susan Bysiewicz, en un comunicado oficial divulgado por Fox News Digital.

El estado de Connecticut también añadió Mitragyna speciosa (kratom), 7-hidroximitraginina, bromazolam, flubromazolam, nitazenos y fenibut a la clasificación de sustancias controladas, reseña también la misma cadena informativa.

Esto sugiere una tendencia de mayor control sobre los compuestos potencialmente peligrosos en el mercado.

Efectos a largo plazo

La tianeptina tiene efectos a largo plazo en la salud mental que generan preocupación, principalmente por su potencial adictivo y riesgos de dependencia. El uso prolongado, especialmente en dosis altas, puede llevar a dependencia física y psicológica debido a su acción sobre receptores opioides, similar a opiáceos. La interrupción abrupta provoca síntomas de abstinencia graves como ansiedad, insomnio, agitación, dolor abdominal y, en casos extremos, convulsiones o ideación suicida.

Efectos adversos neurológicos

Se reportan efectos como confusión, alucinaciones, temblores y deterioro cognitivo en usos extendidos, aunque algunos estudios muestran tolerancia general en dosis terapéuticas.

En tratamientos de hasta 3 meses, hasta el 4.8% de pacientes interrumpen por efectos como insomnio, mareos o ansiedad.

No se recomiendan dosis superiores a las prescritas (generalmente 37.5 mg/día) para evitar estos problemas.

Beneficios observados

Algunos ensayos indican mejoras en memoria y cognición a largo plazo en depresión, superando a otros antidepresivos como escitalopram en ciertos parámetros neurocognitivos.

Sin embargo, estos beneficios se ven opacados por riesgos en usos no supervisados, donde se vende como suplemento.

También te puede interesar:

· Claves de la adicción: el mayor riesgo de desarrollar trastornos por consumo de sustancias proviene de los genes

· Riesgos de interacción del ibuprofeno: lo que necesitas saber cuando lo tomas

· FDA advierte sobre afirmaciones engañosas acerca de un medicamento contra el cáncer