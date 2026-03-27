Claves de la adicción: el mayor riesgo de desarrollar trastornos por consumo de sustancias proviene de los genes

Un nuevo estudio de Rutgers Health destaca que el riesgo de trastornos por consumo de sustancias está fuertemente vinculado a genes que afectan cómo el cerebro procesa las recompensas y regula los impulsos. Esto sugiere que las bases genéticas de la adicción son más complejas de lo que se pensaba anteriormente, abarcando patrones de conducta asociados como el TDAH y la impulsividad.

Los investigadores, liderados por la profesora Holly Poore, de la Facultad de Medicina Robert Wood Johnson de Rutgers, analizaron datos genéticos de más de 2.2 millones de personas, utilizando métodos avanzados de análisis genómico. Esto les permitió identificar tanto vías generales de riesgo como genes específicos para sustancias como el alcohol, el tabaco, el cannabis y los opioides.

El estudio, publicado en Nature Mental Health, encontró que la predisposición genética a la adicción no solo refleja cómo responde el cuerpo a las drogas, sino que está intrínsecamente ligada a cómo está configurado el cerebro. Se identificaron variantes genéticas que explican el comportamiento de riesgo, facilitando una comprensión más profunda de la adicción.

“Los trastornos por consumo de sustancias casi nunca ocurren de forma aislada, y décadas de estudios con gemelos y familias han demostrado que comparten muchas de sus raíces genéticas entre sí y con otras afecciones externalizantes. Al modelar directamente esa arquitectura genética compartida, pudimos descubrir más sobre las vías biológicas, tanto generales como específicas, que contribuyen a la adicción”, explicó Poore.

Tratamiento y prevención

Los nuevos hallazgos podrían revolucionar las estrategias de tratamiento y prevención de la adicción. Según Danielle Dick, directora del Centro de Investigación sobre Adicciones de Rutgers, los puntajes de riesgo genético permitirían identificar a individuos en mayor riesgo y desarrollar intervenciones más personalizadas.

El estudio también resalta la necesidad de más investigaciones genómicas diversas para asegurar que los hallazgos sean relevantes para todas las poblaciones. La colaboración internacional de investigación enfatiza la importancia de abordar la complejidad de la adicción desde una perspectiva más amplia.

Genética compartida en el riesgo de adicción

La arquitectura genética compartida eleva el riesgo general de adicción y se asocia con una mayor vulnerabilidad a trastornos mentales en un individuo. Esto ocurre porque variantes genéticas comunes, especialmente en la regulación de la dopamina, predisponen no solo a adicciones específicas, sino también a comorbilidades psiquiátricas.

Mecanismos genéticos clave

Estas variantes genéticas compartidas actúan principalmente en la señalización de la dopamina, un sistema clave en la recompensa cerebral, aumentando la susceptibilidad a múltiples adicciones y trastornos como depresión, ansiedad o esquizofrenia.

Un patrón genómico de riesgo general predice mejor la presencia de dos o más trastornos por consumo de sustancias simultáneamente, superando otros predictores genéticos.

Estudios recientes confirman correlaciones entre adicciones y grupos como TDAH, autismo o estrés postraumático, con solapamientos genéticos del 40-60% en la predisposición.

Impacto en salud mental

El riesgo genético compartido no solo incrementa la probabilidad de adicción, sino que también predice trastornos psiquiátricos, comportamiento suicida y poliadicciones, lo que complica la salud mental general.

Factores ambientales (como estrés o bajo nivel educativo) interactúan con esta base genética, amplificando el riesgo en individuos vulnerables.

Esto respalda enfoques personalizados de prevención y tratamiento, individualizando intervenciones según perfiles genéticos.

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