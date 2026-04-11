¿Costco en problemas? Retiran producto por personas lesionadas

Un retiro de producto ha llamado la atención de las autoridades de Estados Unidos tras registrarse lesiones en clientes que adquirieron camas con dosel vendidas a través de Costco. El problema ha generado preocupación por el riesgo de que la estructura superior colapse de forma repentina durante el uso o al mover el mueble dentro del hogar.

La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo (CPSC) detalló que Samson International retirará del mercado alrededor de 5,600 bases de cama con dosel vendidas a través de Costco.com entre octubre de 2024 y febrero de 2026, por precios que oscilaban entre $900 y $1,000 dólares.

Los números de modelo involucrados son:

M24109230 Bellevue Queen y King.

M24109240 Bellevue Queen y King.

M24107230 Oaklynn Queen y King.

M24107240 Oaklynn Queen y King.

La etiqueta con el nombre “Samson International” y el número de modelo se encuentra en el interior del lado derecho del marco de la cama, visto desde los pies, lo que permite a los consumidores verificar si su producto está dentro del retiro.

El problema principal que obligó al retiro se encuentra en las vigas superiores del dosel, las cuales pueden desprenderse y caer. Según la CPSC, esto ocurre principalmente cuando la cama es movida, lo que provoca un riesgo de impacto directo sobre las personas.

Hasta el momento, la empresa con sede en High Point, Carolina del Norte, ha recibido cinco reportes de colapso, y en todos los casos los consumidores fueron golpeados por las piezas que cayeron. Cuatro de estos incidentes dieron como resultado contusiones en cabeza y hombros, de acuerdo con la autoridad federal.

Las autoridades han emitido una recomendación urgente: no mover las camas afectadas, ya que esto podría aumentar el riesgo de colapso. En su lugar, los clientes deben contactar a la empresa para recibir un kit de reparación gratuito que incluye cuatro soportes metálicos y el hardware necesario para reforzar la estructura.

Samson International ha habilitado varias vías de contacto, incluyendo el número telefónico gratuito 800-357-0701, disponible de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora del Este, el correo samson@rsvpcomm.com y su sitio web oficial en la sección de información de retiro.

Hasta ahora, Costco y el fabricante no han anunciado compensaciones económicas directas para los afectados ni se han confirmado demandas relacionadas con este retiro. Sin embargo, este tipo de casos suele evolucionar dependiendo del número de incidentes reportados y las acciones legales que puedan surgir posteriormente, especialmente si continúan registrándose lesiones.

Hasta el momento, la responsabilidad de Costco es la de retirar del mercado las camas de Samson International para evitar la compra de más unidades defectuosas.

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