Precio del dólar en México hoy, 16 de abril 2026: ¿qué fortalece al peso?

Si vives en Estados Unidos y mandas dinero a México, entender cuánto vale el dólar hoy no es solo un dato financiero, es algo que impacta directamente en lo que recibe tu familia. Este 16 de abril de 2026, el dólar en México muestra estabilidad, pero también deja ver un escenario que no necesariamente favorece a quienes envían remesas.

Actualmente, el dólar se cotiza en un promedio de $17.24 pesos por unidad, lo que refleja un comportamiento bastante estable frente a la jornada previa. Incluso, durante las primeras horas del día, la divisa llegó a ubicarse cerca de los $17.28 pesos, mostrando una ligera variación de apenas 0.13% respecto al cierre anterior.

El dato clave viene del Banco de México (Banxico), que reportó que el dólar cerró el miércoles 15 de abril en $17.2596 pesos, basado en el promedio de operaciones bancarias. En términos prácticos, el mercado lo manejó alrededor de los $17.25 pesos, confirmando una racha de baja volatilidad en los últimos días.

Para este jueves 16 de abril, el tipo de cambio FIX, el indicador oficial utilizado en contratos y operaciones financieras, se ubicó en $17.2623 pesos por dólar, publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en dólares quedó en $17.2688 pesos. Ambos valores también son determinados por el Banco de México y sirven como referencia clave para empresas y operaciones legales.

Precio del dólar en bancos de México hoy

Si estás pensando en enviar dinero o cambiar dólares, es fundamental revisar los precios en ventanilla. Aquí te dejamos el panorama de este día:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca : compra en $16.20 pesos y venta en $16.99 pesos .

: compra en $16.20 pesos y . BBVA: compra en $16.40 pesos y venta en $17.54 pesos.

Banorte: compra en $16.05 pesos y venta en $17.60 pesos.

Banamex: compra en $16.75 pesos y venta en $17.76 pesos.

y venta en $17.76 pesos. Scotiabank: compra en $16.75 pesos y venta en $17.80 pesos.

Recuerda que estos valores cambian constantemente durante el día. El precio final puede variar dependiendo del momento en que hagas la operación. Hasta el momento de la escritura de este artículo, Banamex y Scotiabank son los bancos que mejor pagan por tus dólares, mientras que Banco Azteca ofrece el precio de venta más accesible.

¿Qué está pasando con el tipo de cambio?

El peso mexicano ha logrado mantenerse firme frente al dólar en los últimos días, en buena medida, debido a factores internacionales que han reducido la incertidumbre en los mercados. La nueva ronda de negociaciones en Medio Oriente ha ayudado a calmar a los inversionistas, lo que se traduce en menos movimientos bruscos en el tipo de cambio.

Además, en la última semana el dólar ha registrado una ligera caída de 0.51%, y en comparación anual, mantiene una baja de más del 11%. Esto quiere decir que el peso se ha fortalecido de manera significativa en el último año.

El comportamiento del dólar también está influenciado por variables como el precio del petróleo, con el Brent cerca de los $98 dólares por barril y el West Texas Intermediate (WTI) en $91 dólares por barril, así como por expectativas económicas. El crecimiento, el nearshoring y eventos como el Mundial 2026 podrían seguir impulsando al peso mexicano.

Sin embargo, analistas prevén que hacia finales de 2026 el tipo de cambio podría subir a un rango de entre $19.30 y $20.50 pesos por dólar. Esto sugiere que el panorama actual podría cambiar en los próximos meses.

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