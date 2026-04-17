Precio del dólar en México hoy, 17 de abril 2026: cómo afecta la reapertura del estrecho de Ormuz

Hace unos momentos, el gobierno de Irán anunció la reapertura del Estrecho de Ormuz, lo que definitivamente favorecerá el movimiento en los mercados. No obstante, el tipo de cambio se rige por una lógica distinta. Este viernes 17 de abril de 2026, el precio del dólar en México vuelve a colocarse muy por debajo, donde el peso sigue fortaleciéndose.

Hoy, el dólar se cotiza en un promedio de $17.24 pesos por unidad, mostrando una jornada con cambios mínimos respecto al día anterior. La estabilidad domina el mercado cambiario, aunque con un ligero retroceso del peso mexicano de 0.25% al cierre.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el dólar cerró el jueves 16 de abril en $17.2522 pesos, tomando como base el promedio de transacciones bancarias. En términos prácticos, el mercado manejó un nivel cercano a los $17.25 pesos por dólar al finalizar la jornada.

Para este viernes, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se ubica en $17.2723 pesos por dólar. Este indicador es clave para contratos, operaciones financieras y obligaciones denominadas en moneda extranjera.

Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en dólares quedó en $17.2623 pesos, también determinado por Banxico.

Estos leves movimientos en las divisas durante la jornada del jueves se dieron previo a la noticia que acaparó los titulares la mañana de este viernes sobre que el gobierno de Irán permitirá el libre tránsito en el Estrecho de Ormuz, lo que definitivamente influirá en el tipo de cambio en el día. Hasta la escritura de este artículo, el dólar cotizaba en $17.22 pesos mexicanos por unidad.

Precio del dólar en bancos de México hoy

Si planeas comprar, vender o enviar dólares a México, es fundamental revisar los precios en ventanilla. Estos son los rangos aproximados de compra y venta para este 17 de abril:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca : compra en $16.20 pesos y venta en $16.99 pesos .

: compra en $16.20 pesos y . BBVA: compra en $16.40 pesos y venta en $17.53 pesos.

Banorte: compra en $16.05 pesos y venta en $17.60 pesos.

Banamex: compra en $16.75 pesos y venta en $17.72 pesos.

y venta en $17.72 pesos. Scotiabank: compra en $15.80 pesos y venta en $18.30 pesos.

Es importante considerar que estos valores cambian constantemente durante el día, por lo que el precio final puede variar al momento de realizar la operación. Hoy, Banco Azteca te vende los dólares más baratos que cualquier otro banco en México. Por su parte, Banamex es la institución financiera que más paga por tus billetes verdes.

En empresas de transferencias internacionales, el dólar también presenta variaciones: Western Union lo maneja en alrededor de $16.90 pesos, mientras que MoneyGram lo ubica en $17.64 pesos por unidad.

El factor clave: reapertura del Estrecho de Ormuz

Uno de los elementos más relevantes que está influyendo en los mercados globales es la reapertura del Estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, confirmó que el paso marítimo estará abierto mientras se mantenga el alto al fuego. En paralelo, el presidente Donald Trump reaccionó públicamente con un mensaje breve en sus redes sociales.

“Irán acaba de anunciar que el estrecho está completamente abierto y listo para la libre circulación. ¡Gracias!”, escribió el mandatario en Truth Social.

Este anuncio redujo la tensión en los mercados internacionales; como resultado, los precios del petróleo registraron ajustes a la baja y se observó un mejor desempeño en bolsas y bonos. El crudo Brent se ubica en $89.43 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) ronda los $81.53 dólares.

Impacto en remesas y finanzas personales

El llamado “superpeso” sigue siendo un arma de doble filo: aunque fortalece la moneda nacional, reduce el poder adquisitivo de quienes reciben remesas en México. En otras palabras, por la misma cantidad de dólares, ahora se obtienen menos pesos.

Este fenómeno también afecta a trabajadores que ganan en dólares pero gastan en territorio mexicano, así como a sectores vinculados al turismo y comercio fronterizo.

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