El portal de reembolso de aranceles reporta fallas en su lanzamiento

El arranque del nuevo sistema para recuperar aranceles en Estados Unidos no fue tan fluido como hubiesen querido las miles de empresas del país que quieren su dinero pagado por estas tarifas de vuelta. Aunque el portal CAPE fue lanzado con la promesa de agilizar devoluciones millonarias, lo cierto es que su primer día estuvo marcado por fallas técnicas, errores de acceso y frustración entre los usuarios.

Desde el lunes, importadores reportaron dificultades para ingresar a la plataforma de la Administración consolidada y procesamiento de entradas (CAPE, por sus siglas en inglés), desarrollada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Este sistema busca gestionar los reembolsos derivados de los aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

“El sistema actualmente está experimentando un alto volumen, por favor intente más tarde”, fue uno de los mensajes que reportó Rick Woldenberg, director ejecutivo de Learning Resources, uno de los primeros en señalar los problemas del portal. “El sistema parece haberse puesto intermitente. Pareciera que el sistema está abrumado”.

Ante estos reportes, CBP confirmó que ya analiza los fallos. La situación no es menor, ya que el gobierno estadounidense adeuda hasta $175 mil millones de dólares a decenas de miles de importadores afectados por estas tarifas.

Hubo registro de otros problemas que se suscitaron en torno a estas solicitudes. Beth Benike, cofundadora de Busy Baby, explicó a CBS News que enfrentó obstáculos incluso antes de completar su registro.

“Recibí un mensaje de error que decía ‘ID fiscal duplicado’, lo que significa que mi cuenta de importador está vinculada a la de otra persona”, señaló. “CBP me dio un número de ticket, pero no ha habido respuesta”.

Para acceder a CAPE, las empresas deben contar con una cuenta en el Entorno Comercial Automatizado (ACE), lo que ha generado complicaciones adicionales para algunos usuarios.

Presión por recuperar el dinero

Aunque la posibilidad de recuperar costos por aranceles bajo la IEEPA ofrece un respiro a numerosas pequeñas empresas, las fallas en el sistema del portal y los retrasos en la emisión de reembolsos suscitan inquietudes adicionales.

“Estamos profundamente decepcionados de que el portal parezca tener problemas importantes”, comentó Shawn Phetteplace, director de campañas de Main Street Alliance. “Necesitamos que estos reembolsos se procesen lo antes humanamente posible”.

“Algunas personas quebraron. Muchos de nuestros miembros dejaron de contratar y crecer, y experimentaron consecuencias reales y severas por los aranceles caóticos”, acotó Phetteplace.

En la misma línea, Al Fine, directora ejecutiva de Dame, destacó el alivio que representaría recibir estos fondos, describiendo que este dinero representaría “un gran alivio” para su empresa.

¿Quiénes pueden solicitar el reembolso?

Hasta el 9 de abril, más de 56 mil importadores ya se habían registrado para acceder a este programa, según CBP. En esta primera etapa, el sistema permitirá recuperar hasta el 82% de los pagos realizados bajo IEEPA, lo que equivale a unos $127 mil millones de dólares.

El portal acepta solicitudes de aranceles estimados y de aquellos finalizados en los últimos 80 días. Las autoridades estiman que los pagos podrían realizarse entre 60 y 90 días después de la aprobación, aunque este plazo podría extenderse si hay errores en la información.

¿Los consumidores también pueden solicitar reembolsos?

Una de las principales dudas es si los consumidores recibirán algún beneficio, tomando en cuenta que durante la aplicación de los aranceles, varias empresas aumentaron precios o añadieron recargos. Sin embargo, muchos negocios aseguran que estos ajustes no cubrieron completamente los costos.

“No es como si tuviéramos tanto dinero extra que pueda repartirlo”, afirmó Aaron Powell, fundador de Bunch Bikes, quien explicó que incluso con aumentos de precios su margen se redujo.

No obstante, la analista Deborah Weinswig señaló que algunas empresas podrían ofrecer incentivos a clientes, especialmente, como una manera de “asegurarse de mantener una buena relación con los consumidores”.

Pero tal como lo mencionan los especialistas, realmente la devolución de cargos por aranceles extendidos a los consumidores dependerá de cada empresa. Es muy probable que esto no suceda de manera directa con reembolsos en efectivo. En todo caso, podrían ofrecer descuentos especiales u otras estrategias de mercado que simulen un regreso de dinero en sus próximas compras.

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