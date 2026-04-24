Precio del dólar en México hoy, 24 de abril del 2026: incertidumbre en Irán fortalece al dólar

En un entorno donde la economía global cambia en un instante, el precio del dólar, como el de la gasolina, es una de las referencias más cercanas para muchos hogares en su día a día. Hoy, 24 de abril de 2026, el tipo de cambio capta la atención de muchos trabajadores latinos, ya que define cuánto rinden los dólares que envían a sus familias en México.

Hoy, el precio del dólar en México se ubica en un promedio de $17.42 pesos por unidad, una cifra que muestra una ligera depreciación del peso mexicano frente a la divisa estadounidense. Al cierre de la jornada bancaria, la moneda nacional retrocedió 0.53%, afectada principalmente por la falta de avances en la resolución de conflictos geopolíticos en Medio Oriente, lo que mantiene cautelosos a los mercados internacionales.

Este contexto global sigue presionando al tipo de cambio, no obstante, para quienes envían dinero desde Estados Unidos, esto puede traducirse en un ligero beneficio al momento de convertir dólares a pesos. Sin embargo, la volatilidad persiste.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el dólar cerró el jueves 23 de abril en $17.4193 pesos por unidad, calculado con base en el promedio de transacciones bancarias. A lo largo del día, el tipo de cambio se mantuvo en torno a los $17.42 pesos, nivel que ahora sirve como referencia para este viernes.

En cuanto al tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó en $17.3587 pesos por dólar para este 24 de abril. Este indicador es utilizado principalmente para operaciones oficiales y compromisos financieros denominados en dólares. Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en moneda extranjera quedó en $17.3287 pesos por dólar, también determinado por Banxico.

En este contexto, el Índice del Dólar (DXY), que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de seis monedas internacionales, se ubica alrededor de las 98.0 unidades este viernes 24 de abril. Este nivel refleja un comportamiento relativamente estable del dólar a nivel global, aunque con ligeras presiones derivadas de la incertidumbre geopolítica y las expectativas sobre tasas de interés.

En otras palabras, aunque el dólar no está particularmente fuerte a nivel global, sí puede ganar terreno frente al peso por condiciones específicas del entorno económico.

Precio del dólar en bancos de México hoy

Si planeas cambiar dinero en ventanilla bancaria, estos son los valores aproximados de compra y venta para este viernes en México:

Afirme: compra en $16.40 dólares y venta en $17.90 dólares.

Banco Azteca: compra en $16.00 dólares y venta en $18.09 dólares

BBVA: compra en $16.58 dólares y venta en $17.71 dólares.

Banorte: compra en $16.25 dólares y venta en $17.75 dólares.

Banamex: compra en $16.86 dólares y venta en $17.82 dólares.

y venta en $17.82 dólares. Scotiabank: compra en $16.80 dólares y venta en $17.90 dólares.

Es importante recordar que estos precios pueden cambiar durante el día, dependiendo de la demanda y la actividad del mercado. Al momento de esta publicación, algunas instituciones como BBVA ofrecen precios de venta más competitivos, mientras que bancos como Banamex destacan por pagar mejor el dólar en ventanilla.

En la frontera norte, particularmente en Tijuana, el dólar se vende alrededor de $17.39 pesos, lo que refleja ligeras diferencias regionales en el tipo de cambio.

Petróleo y contexto internacional

Otro factor que influye en el mercado cambiario es el precio del petróleo. Este 24 de abril, los energéticos muestran niveles elevados debido a tensiones internacionales que han afectado rutas clave de transporte:

Petróleo Brent: $105.71 dólares por barril .

. West Texas Intermediate (WTI): $95.72 dólares por barril.

El aumento en los precios del crudo suele generar presión inflacionaria global, lo que a su vez impacta las monedas emergentes como el peso mexicano.

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