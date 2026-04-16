EE.UU. abrirá sitio para solicitar los reembolsos de aranceles de Trump

Tras meses de polémica, el gobierno de Estados Unidos habilitará una plataforma digital para reclamar los reembolsos de los aranceles del presidente Donald Trump, que fueron considerados ilegales por la Corte Suprema. Aunque suena como una solución directa, el proceso no será automático ni sencillo, y quienes busquen recuperar su dinero deberán prepararse para cumplir varios requisitos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) confirmó este martes que lanzará un sitio en línea que llevará por nombre CAPE, por las siglas de “Consolidated Administration and Processing of Entries” (Administración consolidada y procesamiento de entradas), para que las empresas presenten sus solicitudes de reembolso de los aranceles establecidos por Trump en abril del año pasado bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). De acuerdo con documentos oficiales, el portal abrirá el 20 de abril.

“CAPE simplificará las solicitudes de reembolso de aranceles bajo la IEEPA por orden judicial y de conformidad con la autoridad legal pertinente, al proporcionar una vía electrónica para presentar reclamaciones válidas de reembolso de aranceles de la IEEPA”, confirmó la CBP en una guía publicada en su sitio web.

Este nuevo sistema surge después de que la Corte Suprema de Estados Unidos determinara en febrero que la administración del presidente Donald Trump aplicó aranceles de forma ilegal bajo dicha ley. A partir de ese fallo, el gobierno podría enfrentar devoluciones de hasta $175 mil millones de dólares, mientras miles de empresas han iniciado demandas ante el Tribunal de Comercio Internacional (CIT).

El proceso de devolución dependerá de cada empresa

De acuerdo con algunos comentarios de los expertos en comercio internacional, la carga de recuperar el dinero no será del gobierno, sino de los importadores.

“Es sorprendente la cooperación que ha demostrado la CBP”, declaró la abogada Lizbeth Levinson, copresidenta del grupo de práctica de comercio internacional de Fox Rothschild, a CBS News. “Pero algo ha quedado claro desde el principio: la aduana está trasladando la responsabilidad al importador. La aduana no se encarga de resolverlo. Es responsabilidad de cada importador”.

Esto significa que cada empresa deberá reunir documentación, corregir posibles errores y presentar su caso correctamente.

Además, no todos los aranceles califican. En esta primera fase, el sistema solo aceptará solicitudes relacionadas con aranceles no finalizados o aquellos cerrados en los últimos 80 días.

¿Quiénes pueden solicitar el reembolso?

El acceso a CAPE está limitado y solo podrán presentar solicitudes las empresas que pagaron directamente estos aranceles o los agentes aduanales que lo hicieron en su nombre. Es importante aclarar que el llamado “importador registrado” es quien tiene derecho al dinero.

Esto deja fuera a los consumidores, incluso si pagaron precios más altos por productos importados. En otras palabras, aunque el impacto de los aranceles se haya trasladado al público, el reembolso no llegará directamente a ellos.

No habrá devoluciones automáticas

Otro de los puntos importantes es que el dinero no se devolverá automáticamente. Tras la solicitud y verificación de información, la CBP estima que los pagos podrían realizarse entre 60 y 90 días después de aprobar cada reclamo. No obstante, cualquier error en la documentación podría retrasar el proceso.

“Estos reembolsos no son automáticos en absoluto”, aseguró Levinson. “Hay que pasar por un sinfín de trámites, aunque la aduana debería haberse encargado de realizar los reembolsos automáticamente. Tienen toda la información: saben quién pagó los aranceles de la IEEPA y cómo contactar con esas personas”.

Incertidumbre y dudas sobre el sistema

Aunque más de 56,000 importadores ya se han registrado, aún existen dudas sobre el funcionamiento del portal.

“El 20 de abril es cuando las cosas se van a poner feas”, comentó Adam Hanover, director gerente de reestructuración y resolución de disputas de CohnReznick Advisory, a CBS News. “Todavía no estoy convencido de que el sistema vaya a funcionar”.

“En el papel, todo esto se ve bastante bien. Pero, ¿realmente este sistema va a operar como se anuncia?”, cuestionó Blake Harden, experta en política comercial de Ernst & Young.

Empresas valoran otras alternativas: vender el reclamo

Ante la complejidad del proceso, algunas empresas están considerando otra opción: vender sus derechos de reembolso a fondos de inversión o firmas financieras. De esta forma, obtienen dinero inmediato, mientras otra entidad se encarga del trámite.

“Esa es una opción para los importadores que no quieren esperar para recuperar su dinero”, comentó Sanne Manders, de Flexport, una empresa que aprovecha para ofrecerse para comprar dichas reclamaciones. “Pueden vender su reclamación ahora, recibir el dinero al instante y olvidarse del asunto”.

¿Y los consumidores? Realmente, no hay ni se vislumbra un proceso para reclamar un reembolso de aranceles, debido a que es difícil, por no decir imposible, comprobar cuánto pagaron de más por los aranceles como para recibir una devolución. En todo caso, dependerá de cómo las empresas recuperen y decidan devolver ese dinero o de cómo las personas se organicen para reclamarlo a las compañías, entre las que destacan muchas tiendas minoristas.

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