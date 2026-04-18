Uber Eats habilita la función de devolución de entregas: cómo funciona

Devolver un producto comprado en línea solía implicar tiempo, traslados y filas. Ahora, Uber Eats busca cambiar esa dinámica con una nueva función que permite gestionar devoluciones desde casa con ayuda de un repartidor, facilitando todo el proceso para el usuario.

Este 17 de abril, Uber anunció el lanzamiento de esta nueva herramienta de devoluciones, que ya está disponible en su aplicación. Con ella, los clientes pueden devolver artículos elegibles adquiridos en Uber Eats sin tener que acudir a una tienda física.

“Por primera vez en el sector de la entrega a domicilio bajo demanda, los clientes ahora podrán devolver artículos que cumplan los requisitos y que hayan comprado en Uber Eats, y recibir un reembolso instantáneo“, explicó la compañía en un comunicado. “Solo tienen que solicitar la devolución en la aplicación de Uber Eats y un mensajero pasará a recogerlo por una tarifa”.

¿Cómo se realiza una devolución?

El procedimiento es sencillo:

Primero, el usuario debe acceder a su historial de pedidos dentro de la app. Ahí encontrará la opción “Return an item” (devolver un artículo). Luego, selecciona el producto que desea regresar y especifica el motivo. Si el artículo cumple con las políticas de devolución del comercio y es elegible, el siguiente paso es elegir “Return with a courier” (devolver con repartidor). A partir de ese momento, un mensajero acudirá al domicilio para recoger el paquete.

Uno de los puntos más atractivos es la rapidez del reembolso. Uber señala que este se inicia en cuanto el repartidor recoge el artículo. Sin embargo, el tiempo en que el dinero aparece en la cuenta puede variar dependiendo del banco.

En el reembolso se cubre:

El precio del producto .

. Los impuestos aplicables .

. La tarifa de servicio de Uber Eats.

Por otro lado, los gastos de entrega y las propinas quedan fuera de la devolución.

Tarifas y requisitos

A pesar de ser una nueva función dentro de la app de Uber Eats, el servicio no es gratuito. La devolución mediante repartidor tiene una tarifa que se calcula con base en el tiempo y la distancia recorrida. Aun así, la empresa lo presenta como una alternativa conveniente frente a los costos de traslado o estacionamiento.

Otro punto a considerar: no todos los productos pueden devolverse con esta modalidad. Solo aplican artículos con un valor mínimo de $20 dólares, siempre sujetos a las políticas de cada tienda dentro de la plataforma.

Tiendas y disponibilidad

En su lanzamiento inicial, la función está disponible en miles de tiendas minoristas en Estados Unidos. Entre los comercios participantes se encuentran cadenas como Best Buy, Dick’s Sporting Goods y Petco. Uber también adelantó que planea sumar más socios comerciales en el futuro cercano.

Además, hay que recordar que la empresa ya contaba con otra herramienta logística llamada “send items” (enviar artículos), que permite enviar paquetes prepagados y sellados a servicios de mensajería, como el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), FedEx o UPS, lanzada en octubre de 2023. Con esta nueva función de devoluciones, refuerza su apuesta por ampliar sus servicios más allá de la entrega de alimentos.

Aunque esta opción ofrece mayor comodidad, los usuarios aún pueden elegir devolver sus productos directamente en tienda sin costo adicional, lo que mantiene abierta una alternativa para quienes prefieren hacerlo por cuenta propia.

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