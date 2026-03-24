FedEx lanza el servicio de entrega en el mismo día para competir con Amazon y Walmart

En la actualidad, la rapidez está pasando de ser un lujo en el comercio electrónico a una exigencia de los consumidores. Ante los gigantes del comercio electrónico como Amazon y Walmart, FedEx entró de lleno a la carrera de las entregas ultrarrápidas con un nuevo servicio que promete llevar productos en cuestión de horas o en el mismo día dentro de los Estados Unidos.

La compañía anunció el lanzamiento de su servicio de entregas en el mismo día, impulsada por una alianza con la firma tecnológica OneRail, especializada en logística de última milla. Esta colaboración permitirá a los minoristas ofrecer opciones de envío más rápidas y flexibles sin necesidad de rediseñar por completo su infraestructura. Esto significa que cuando compres un producto en una tienda en línea que tenga esta opción de envío ultrarrápido, tu artículo llegará en cuestión de horas o el mismo día.

El servicio, conocido como FedEx SameDay Local, se integra directamente en el proceso de compra. Desde el checkout, los clientes podrán elegir entre recibir su pedido en una ventana de dos horas o antes de que termine el día. Esta capacidad responde a una demanda creciente de los consumidores por tener mayor control sobre sus entregas.

“En FedEx, apoyamos a nuestros clientes para que amplíen los límites de su propuesta de valor en cuanto a rapidez y comodidad”, afirmó Jason Brenner, vicepresidente sénior de cartera digital de FedEx, en un comunicado. “FedEx SameDay Local proporcionará a nuestros clientes una solución escalable que les brindará las opciones de entrega que desean, sin añadir complejidad a sus operaciones, todo ello respaldado por la confianza que ofrece trabajar con FedEx”.

Gracias a la alianza con OneRail, FedEx puede ejecutar el funcionamiento de este sistema con apoyo en inteligencia artificial. Una vez realizada la compra, la plataforma conecta automáticamente el pedido con una red nacional de más de 1,000 proveedores de entrega. El algoritmo selecciona al conductor y vehículo más adecuados, optimiza la ruta y despacha el paquete en cuestión de minutos.

Además, el servicio incluye seguimiento casi en tiempo real, por lo que los usuarios pueden monitorear su envío desde la recolección hasta la entrega, con tiempos estimados dinámicos y confirmación final. Este nivel de visibilidad busca reducir la incertidumbre y mejorar la experiencia del cliente.

“Estamos encantados de asociarnos con FedEx”, declaró Bill Catania, CEO de OneRail, a CNBC. “Esto abre aún más posibilidades para el minorista, permitiéndole tener un mayor control sobre sus clientes y sus datos“.

Este servicio también permite gestionar entregas de distintos tamaños, incluyendo artículos grandes o especializados, y ofrece soporte continuo las 24 horas con monitoreo activo para anticipar retrasos o interrupciones. En otras palabras, puedes tener la confianza de comprar cualquier tipo de producto que en otras circunstancias tardaría varios días en llegar.

Este anuncio llega apenas días después de que Amazon revelara que comenzaría a ofrecer ventanas de entrega de entre una y tres horas en algunas regiones de Estados Unidos. Estas estrategias intensifican la competencia en un sector donde la velocidad se ha convertido en el principal diferenciador. Empresas como Walmart y Target también han reforzado sus servicios exprés en los últimos años.

“(Con el nuevo servicio de FedEx) ahora cuentan con otra opción, y tras el anuncio de Amazon a principios de esta semana, creo que los minoristas lo verán con muy buenos ojos”, aseguró Catania.

Otro punto relevante es que los comercios podrán definir sus propios precios de envío, utilizando una base tarifaria proporcionada por OneRail. Esto les da margen para adaptar su estrategia según su mercado y tipo de cliente.

De acuerdo con un análisis de Invesp citado por FedEx, el 96% de los compradores considera que una entrega rápida significa recibir el producto el mismo día. Además, el 80% espera ver esta opción al momento de pagar, y casi la mitad (49%) tiene más probabilidades de completar una compra si está disponible.

La competencia en el comercio minorista en línea está entrando en una carrera con una alta velocidad de entregas. Cuando parece que ya no es posible ofrecer algo mejor, empresas como FedEx, Amazon y Walmart lo convierten en realidad.

También te puede interesar: