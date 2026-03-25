Cambio en Walmart preocupa a clientes: temen precios dinámicos en tiendas

Una transformación tecnológica silenciosa está tomando forma en las tiendas de Walmart en Estados Unidos, y aunque promete eficiencia operativa para 2027, también ha encendido alertas entre los consumidores. ¿Cuál es este cambio? ¿Por qué tanto alboroto? Te informamos al respecto, porque es muy probable que no supieras de esta renovación en los almacenes y la manera en la que te podría afectar.

El denominado gigante minorista de los Estados Unidos planea implementar las llamadas etiquetas digitales para estantes en sus más de 5,200 tiendas y clubes antes de 2027. Hasta marzo de 2026, alrededor de 2,300 sucursales ya operan con este sistema, lo que indica un avance significativo en su adopción.

Las etiquetas digitales, también conocidas como DSL, por sus siglas en inglés, son pequeños dispositivos electrónicos colocados en los estantes. Están conectados al sistema central de la tienda, lo que permite actualizar precios de manera automática y sincronizada. Las etiquetas en papel quedarán en el olvido y todo se verá más tecnológico en sus almacenes.

El principal objetivo de la compañía es eliminar los procesos manuales en el cambio de los precios. Antes, los empleados debían recorrer los pasillos para cambiar etiquetas físicas cada vez que había ajustes de precio o inventario. Según datos del sector, una tienda puede manejar hasta 120,000 productos distintos.

“Entre nuevo inventario, rebajas y descuentos, las actualizaciones de precios se acumulan rápidamente y pueden tardar horas, si no días, en completarse“, aseguró la compañía en un comunicado. “Antes de las etiquetas digitales, eso significaba caminar por los pasillos cambiando etiquetas de papel manualmente”.

Con la nueva tecnología, ese proceso será más rápido y eficiente, ya que los empleados gestionan los cambios desde un sistema centralizado. Esto permite mayor precisión entre el precio exhibido y el que aparece al pagar en caja.

Amanda Bailey, líder de equipo en una tienda de Ohio, afirmó que el tiempo dedicado a tareas de precios se redujo en un 75%. Esto le permite enfocarse más en atender a los clientes.

Beneficios para clientes

El uso de etiquetas digitales no solo agiliza el trabajo interno, sino que también ofrece ventajas visibles para los clientes. Por ejemplo, algunas incluyen luces LED que ayudan a localizar productos, especialmente en pedidos en línea para entrega o recolección.

Además, estas etiquetas pueden mostrar información adicional, como disponibilidad de productos, precios en línea, reseñas o incluso códigos QR para realizar compras.

También contribuyen a reducir el uso de papel, lo que tiene un impacto ambiental positivo.

Temor por precios dinámicos

A pesar de los beneficios, muchos consumidores temen que esta tecnología abra la puerta a los llamados precios dinámicos. Este modelo permite ajustar precios según la demanda, algo común en servicios como transporte o viajes.

La preocupación surge porque las etiquetas digitales pueden cambiar precios en minutos. Esto ha llevado a algunos a pensar que podrían aplicarse aumentos en momentos de alta demanda.

Walmart ha rechazado esta idea.

“No están acostumbrados a ver etiquetas digitales; piensan que los precios están subiendo, pero en realidad lo que se está haciendo es eliminar procesos“, aseguró Bailey.

Expertos del sector coinciden en que el temor es comprensible, pero sugieren que la capacidad de los clientes para percibir los cambios es mayor.

“Cuando un minorista instala tecnología que permite cambiar precios en minutos, los compradores naturalmente se preguntan cómo podría usarse“, comentó Scott Benedict, consultor minorista y exejecutivo de Sam’s Club, a CNBC. “Cada centavo importa, y la gente nota pequeños cambios”.

La polémica ha llegado al ámbito político

El uso de estas etiquetas también ha llegado a la cúpula política para un debate sobre su regulación o incluso la prohibición de esta tecnología en ciertos comercios.

“Debe haber leyes y aplicación para proteger a los consumidores; hasta entonces, me gustaría verlas prohibidas por completo“, declaró Val Hoyle, congresista demócrata por Oregón.

Mientras tanto, Walmart continúa avanzando con su estrategia tecnológica, como también fue su integración en ChatGPT. John Furner, el nuevo director ejecutivo del gigante minorista, se ha comprometido a realizar al menos cinco grandes cambios para los compradores en 2026.

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