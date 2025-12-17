Consumidores están siendo víctimas de estafas que usan el nombre de Walmart

De acuerdo con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y una empresa de seguridad de telecomunicaciones, se ha detectado un nuevo modus operandi para estafas que involucra a clientes de la cadena minorista Walmart.

Según la entidad, la estafa se lleva a cabo por medio de llamadas telefónicas a miles de consumidores y clientes de Walmart cada semana. Las víctimas han denunciado que los estafadores se hacen pasar por empleados del minorista con el propósito de obtener información personal como tarjeta de crédito, número de la Seguridad Social, entre otros.

Datos de YouMail, una empresa que desarrolla tecnología para bloquear llamadas automáticas y mensajes de texto fraudulentos, indicó que, hasta los momentos, los estafadores han usado más de 50 nombres falsos. “Es muy fácil dejarse engañar cuando uno se siente presionado a actuar de inmediato para solucionar un problema que podría costarle dinero”, dijo el director ejecutivo de YouMail, Alex Quilici.

Quilici indicó que las primeras estafas iniciaron en el 2023, y desde entonces han estado tomando cada vez más fuerza. “La mayoría de los delitos de este tipo comienzan con un volumen bajo antes de que se disparen”, explicó.

Por su parte, luego de varias investigaciones, la FCC contactó al director ejecutivo de SK Teleco, una de las principales empresas de telecomunicaciones de Corea del Sur, señalando su preocupación de que algunas llamadas fraudulentas se han estado transmitiendo desde su sede.

El presidente de la FCC, Brendan Carr declaró que “los estafadores y ladrones que utilizan nuestras redes telefónicas para defraudar a los consumidores o robar datos personales son ilegales, y los proveedores de servicios de voz deben ser parte de la solución”, dijo.

Para Iskander Sánchez-Rola, director de inteligencia artificial e innovación de Norton, los estafadores se anclan a empresas grandes y confiables con enormes bases de clientes para crear más confianza y credibilidad al momento de realizar sus fechorías.

“Los compradores de Walmart también pueden ser más vulnerables, ya que muchos son conscientes de su presupuesto y reaccionan rápidamente a cargos inesperados, especialmente cuando la estafa utiliza voces realistas generadas por IA que suenan similares a las llamadas automatizadas que ya reciben del minorista”, comentó.

Finalmente, Walmart se ha pronunciado sobre esta situación alertando a sus consumidores y clientes. “Si le preocupa un cargo, revise su cuenta de Walmart a través de la aplicación o el sitio web oficial, o llame a Walmart usando un número en su sitio web”, dijo Sánchez-Rola.

