Cómo proteger a los adultos mayores ante aumento de fraudes financieros en EE.UU.

Los fraudes financieros contra adultos mayores en Estados Unidos están drenando los ahorros de toda una vida a un ritmo alarmante, y es que un nuevo informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC) revela que los estadounidenses de 60 años o más reportaron cuatro veces más pérdidas por estafas en 2024 que en 2020.



De acuerdo con el informe “Protecting Older Consumers 2024-2025”, las pérdidas denunciadas por adultos mayores alcanzaron aproximadamente 2,400 millones de dólares en 2024, frente a unos 600 millones de dólares en 2020.

El costo real del fraude superaría los $80 mmdd

La FTC advierte que las cifras reportadas representan solo una fracción del daño real, debido a que muchos casos no se denuncian.

Según distintas metodologías, la agencia estima que el costo total del fraude a adultos mayores en 2024 oscila entre $10,100 millones y $81,500 millones de dólares.



El aumento está impulsado principalmente por casos de grandes pérdidas, especialmente aquellas que superan los $100,000 dólares. Entre 2020 y 2024, las pérdidas combinadas en este segmento se multiplicaron más de cinco veces y ahora representan el 68% del total de dólares reportados como perdidos por adultos mayores.

Inversiones y criptomonedas, las estafas más costosas

Aunque los fraudes de soporte técnico, sorteos, loterías y suplantación de identidad gubernamental siguen afectando de forma desproporcionada a las personas mayores, los fraudes de inversión se han convertido en los más dañinos económicamente.



Solo en 2024, los adultos mayores reportaron alrededor de $744 millones de dólares en pérdidas por estafas de inversión, muchas de ellas vinculadas a criptomonedas.

Redes sociales, la principal puerta de entrada

El informe también señala que las redes sociales se han convertido en el principal canal de contacto para los estafadores. Los adultos mayores ahora reportan más pérdidas iniciadas en redes sociales que por cualquier otro método.

Desde 2020, las pérdidas asociadas a estafas que comienzan en plataformas sociales se han multiplicado casi por nueve, especialmente en casos de fraudes románticos y falsas oportunidades de inversión.



No obstante, las estafas que comienzan con llamadas telefónicas generan la pérdida promedio más alta, con $2,210 dólares por incidente, frente a $650 dólares en estafas iniciadas en redes sociales.

Suplantación de autoridades y presión psicológica

La FTC advierte que muchos estafadores explotan la confianza de los adultos mayores en la autoridad, haciéndose pasar por funcionarios de la FTC, bancos o agencias del orden para presionar a las víctimas a transferir fondos con urgencia.



“El último informe de la FTC detalla el compromiso de la agencia para proteger a los adultos mayores estadounidenses de las estafas que les roban el dinero que tanto les ha costado ganar”, declaró Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC. “La FTC está haciendo todo lo posible para acabar con las estafas ilegales”.

Cómo detectar una estafa financiera

La AARP señala que la mayoría de los fraudes comienzan con tres señales de alerta :

señala que la mayoría de los fraudes comienzan con : Contacto inesperado

Oleada de emociones intensas

Sensación de urgencia

Su Red de Vigilancia del Fraude recomienda hacer una pausa activa cuando aparecen estas señales, para evaluar la situación antes de tomar decisiones financieras.

Educación y prevención

La AARP = (American Association of Retired Persons )ofrece un centro de recursos contra el fraude, donde los consumidores pueden revisar estafas reportadas, consultar mapas de seguimiento y acceder a consejos preventivos.



Por su parte, la FTC distribuyó casi 1.7 millones de materiales educativos “Pásalo” durante el año fiscal 2025, con el objetivo de ayudar a los adultos mayores a compartir información clave sobre prevención del fraude en sus comunidades.



“La FTC protege a los adultos mayores mediante una aplicación rigurosa de la ley y una amplia labor de educación y divulgación”, concluye el informe. “La agencia seguirá buscando nuevas formas de prevenir daños financieros a los adultos mayores”, destacó

