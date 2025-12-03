Quiénes son los beneficiarios del Seguro Social que recibirán doble cheque

De acuerdo con el cronograma de la Administración del Seguro Social (SSA) algunos beneficiarios recibirán doble cheque durante el mes de diciembre, esto se debe a un ajuste en el calendario.

Por lo general, los pagos del Seguro Social se realizan una sola vez al mes para cada beneficiario; Sin embargo, la entidad hace ajustes cuando las fechas de distribución coinciden con fines de semana o feriado, en este caso, adelanta los días de cobro para que los destinatarios no se vean afectados.

¿Cuándo se enviará el segundo cheque?

Los beneficiarios que recibirán doble cheque durante el mes de diciembre serán los asegurados del Programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), los cuales todos los meses reciben sus pagos los primeros días; no obstante, debido a los cambios obtendrán un segundo cobro el miércoles 31 de diciembre.

Cabe destacar que este segundo cheque no es un dinero adicional, sino un adelanto del beneficio correspondiente al mes de enero del próximo año, que por ser feriado se adelantará para no afectar el pago de los asegurados del SSI.

¿Cuánto es el monto de los cheques del SSI?

Los montos para los beneficiarios del SSI van desde los $900 dólares para individuales y $1,400 dólares para parejas, además de $400 dólares adicionales para aquellas personas que cuidan de asegurados al programa social.

¿Quiénes son los beneficiarios del SSI?

La Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) es una extensión de la SSA con la que jubilados menores de 65 años, personas mayores con discapacidad o adultos de la tercera edad de bajos ingresos o recursos pueden beneficiarse.

