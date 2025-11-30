Calendario de pagos del Seguro Social para el mes de diciembre

La Administración del Seguro Social (SSA) dio a conocer las fechas de pago tanto para los jubilados como beneficiarios del Programa de Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) y Seguro por Incapacidad (SSDI) correspondiente al mes de diciembre.

Todos los meses, el Seguro Social da a conocer los días en los que distribuirá las prestaciones y cheques de beneficio social, esto con el fin de que aquellas personas dependientes en su totalidad de este dinero puedan administrarlo mejor.

En este caso, los jubilados antes de 1997 reciben su dinero la primera semana de diciembre, al igual que los beneficiarios de los cheques del Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), los cuales tienen su cheque programado para este lunes 1 de diciembre.

Los pagos continuarán en tres rondas y los jubilados después de 1997 recibirán su dinero dependiendo de su día de nacimiento para el mes de diciembre quedó de la siguiente manera:

Miércoles 10 de diciembre: días de nacimiento entre el 1 y 10 del mes.

Miércoles 17 de diciembre: días de nacimiento entre el 11 y el 20 del mes.

Miércoles 24 de diciembre: días de nacimiento entre el 21 y el 31 del mes.

Este año, los pagos de los jubilados dependiendo de su edad de retiro van desde los $2,000 (62 años), $3,000 (65 años) y $5,000 (70 años), y para el 2026, los montos aumentarán 2.8% que representa aproximadamente $56 dólares adicionales al mes.

