Cheques de Seguridad Social: estos son los cambios en los beneficios de jubilación para 2026
Desde aumentos en los cheques mensuales, pagos de impuestos o exención fiscal el próximo año los jubilados verán cambios en los beneficios de la SSA
Más de 70 millones de adultos mayores en edad de jubilación reciben mensualmente cheques por parte del Seguro Social entre los $2,000 a $5,000 dólares, y ante los elevados precios de los alimentos, bienes y servicios por la inflación, se espera que el próximo año el aumento a sus pagos logre aliviar sus presupuestos.
Para el 2026, la Administración de la Seguridad Social ha realizado varios cambios en los beneficios de los jubilados y aquí te lo explicamos:
Aumento del Costo de Vida (COLA)
Todos los años, la entidad realiza un ajuste del Costo de Vida (COLA), el cual equipara el pago de los beneficios y prestaciones sociales del Seguro Social. El ajuste fue de 2.8% 30 puntos básicos más alto que en 2025. Esto aumenta de $2,015 a $2,071 dólares.
Pagos de Impuestos del Seguro Social
Los jubilados seguirán pagando sus impuestos sobre sus prestaciones sociales. Para el próximo año, los adultos mayores con ingresos laborales de hasta $184,500 dólares gravarán. Mientras que, los ingresos superiores a ese monto, así como los ingresos de fuentes no laborales, inversiones, intereses o retiros de cuentas de jubilación, no estarán sujetos a impuestos.
Aumento de la Parte B de Medicare
En 2026, más de 60 millones de personas que pertenecen a la Parte B de Medicare verán su prima mensual estándar aumentar entre $17.90 dólares para los que tienen ingresos de $109,000 dólares o menos individuales y $218,000 dólares o menos conjuntos. Además, el deducible anual para todos los beneficiarios de la Parte B de Medicare pará a $283 dólares desde $257 dólares.
Una exención fiscal para los adultos mayores
Algunos contribuyentes recibirán una deducción temporal de hasta $6,000 dólares. Esto se aplicará para los adultos mayores con ingresos de hasta $75,000 dólares con 65 años o más para finales de este año.
Sigue leyendo: