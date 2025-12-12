La regla incomprendida del Seguro Social que te quita miles de dólares

Entre las normas del Seguro Social existe una regla poco entendida que puede reducir de forma importante el dinero que muchos jubilados reciben cada mes. Esta disposición, a menudo ignorada en la preparación para el retiro, provoca que una parte significativa de los beneficios termine en manos del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Y para miles de adultos mayores, esta sorpresa llega demasiado tarde.

Muchos futuros jubilados suponen que los pagos del Seguro Social están libres de impuestos. Esa creencia tiene lógica. Se trata de un beneficio que se financia durante toda la vida laboral mediante deducciones directas del salario. Además, varios programas gubernamentales no se gravan como ingreso. Por eso, la idea de que el Seguro Social pueda volver a ser tributado rara vez forma parte del plan financiero de quienes se preparan para dejar de trabajar.

Lo más llamativo es que incluso algunos jubilados actuales aún creen que ya no existen impuestos sobre estos beneficios. Esto se debe a que la administración Trump promocionó supuestos cambios que, en realidad, nunca ocurrieron. La regla tributaria se mantuvo intacta. Lo único que se implementó fue una nueva deducción para adultos mayores que no tiene una conexión directa con el Seguro Social. Ese mensaje generó confusión y dejó a muchos con la falsa impresión de que ya no habría cargos fiscales sobre sus pagos.

El resultado es preocupante. Cuando los jubilados descubren que sí deben pagar impuestos, pueden encontrarse recibiendo miles de dólares menos de lo que esperaban. Esto complica el presupuesto y afecta el estilo de vida en una etapa donde cada dólar cuenta.

Las normas que regulan estos impuestos también sorprenden por los bajos límites que aplican. El gobierno determina la tributación según el “ingreso provisional”. Una vez que una persona soltera alcanza los $25,000 dólares o una pareja que declara en conjunto llega a $32,000 dólares, hasta el 50% de los beneficios puede ser gravado. Si el ingreso sube a $34,000 dólares para un declarante individual o a $44,000 dólares para una pareja, entonces hasta el 85% del beneficio queda sujeto a impuestos. Estas cantidades se alcanzan con facilidad, incluso si el jubilado no tiene ingresos elevados.

El ingreso provisional incluye la mitad de los beneficios del Seguro Social, más el ingreso tributable y algunos montos no tributables. El problema es que estos límites no han cambiado en décadas. No están indexados a la inflación. Esto significa que cada año más jubilados caen dentro de la zona en la que deben pagar impuestos, aun si su poder adquisitivo no ha aumentado.

Esta falta de ajuste contrasta con otras reglas del Seguro Social, como los incrementos anuales por costo de vida del COLA. Para muchos expertos, el hecho de que los umbrales fiscales permanezcan congelados no tiene sentido y genera una carga innecesaria para los adultos mayores.

A pesar de esto, hay formas de prepararse. Quienes aún no se jubilan pueden reducir su exposición fiscal al invertir en cuentas Roth. Este tipo de fondos no genera ingresos tributables al momento del retiro, lo que puede ayudar a mantener el ingreso provisional por debajo de los límites que activan el impuesto.

Para quienes ya están retirados, las opciones son más limitadas, pero no inexistentes. Un asesor fiscal puede ayudar a diseñar estrategias que reduzcan el monto tributable, aunque eliminarlo por completo no siempre es posible. Esto es especialmente cierto para quienes dependen de planes tradicionales como los 401(k) o IRA sujetos a impuestos al retirar fondos.

Comprender esta regla es esencial para planificar un retiro más estable. Ignorarla puede traducirse en pérdidas importantes que afectan la tranquilidad financiera en la etapa más vulnerable de la vida.

También te puede interesar: