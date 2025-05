Qué impidió que el Seguro Social estuviera en el plan de recortes de impuestos

El nuevo plan de recortes fiscales impulsado por legisladores republicanos en la Cámara de Representantes no incluye una de las promesas más recordadas del presidente Donald Trump: eliminar los impuestos federales sobre los beneficios del Seguro Social. Esto ha generado confusión y decepción entre muchos adultos mayores que esperaban alivios fiscales directos.

Durante un mitin de campaña en agosto en Harrisburg, Pensilvania, Trump afirmó que los adultos mayores no deberían pagar impuestos sobre el Seguro Social “y no lo harán”. Sin embargo, esa medida no fue incluida en el proyecto aprobado recientemente por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes.

El motivo principal de esta exclusión es de carácter técnico y legal. De acuerdo con María Freese, representante legislativa principal del Comité Nacional para Preservar el Seguro Social y Medicare, modificar el tratamiento fiscal del Seguro Social violaría la llamada regla Byrd, que limita el contenido de las leyes aprobadas por el proceso de reconciliación.

“Estoy segura de que muchos adultos mayores estarán bastante decepcionados de que seguirán pagando impuestos”, comentó Freese.

Este mecanismo legislativo permite que ciertos proyectos avancen en el Senado con una mayoría simple, sin necesidad de alcanzar los 60 votos normalmente requeridos. Pero una de sus restricciones clave es que no se pueden hacer cambios estructurales a programas como el Seguro Social a través de este proceso acelerado.

A pesar de no eliminar los impuestos sobre los beneficios, el proyecto de ley ofrece un nuevo beneficio fiscal para personas mayores: una deducción adicional de $4,000 dólares para contribuyentes de 65 años o más. Esta “deducción mejorada para adultos mayores” podrá aplicarse tanto si se elige la deducción estándar como si se detallan deducciones, beneficiando a una gran parte de los 56 millones de adultos mayores en Estados Unidos.

Hoy en día, cerca del 40% de los beneficiarios del Seguro Social, alrededor de 27 millones de personas, pagan impuestos sobre sus beneficios. Esta cifra ha aumentado con los años debido a que los límites de ingresos, establecidos en 1984, no se han ajustado con la inflación.

Estos impuestos representan una fuente crítica de ingresos. De acuerdo con el informe más reciente de la Junta de Fideicomisarios del Seguro Social, los impuestos sobre los beneficios aportan unos $50 mil millones de dólares anuales para sostener tanto el Seguro Social como Medicare.

Eliminar estos impuestos, aunque popular entre los votantes mayores, tendría consecuencias graves. Según el Instituto Peter G. Peterson, quitar esa fuente de ingresos adelantaría el agotamiento del fondo fiduciario del Seguro Social a 2032 (un año antes de lo proyectado actualmente) y el de Medicare a 2030 (seis años antes).

A pesar de lo atractivo que electoralmente significa hablar sobre recortes a los impuestos del Seguro Social, para Freese se trata solo de promesas de campaña que traerían graves consecuencias en el largo plazo.

“Lo vimos como una estrategia engañosa”, comentó. “Se les da a algunos adultos mayores un beneficio por adelantado, pero no se les dice que todos correrían el riesgo de recortes generalizados antes de lo que ocurriría con la ley actual”.

El Seguro Social es uno de los programas de ayuda pública más queridos por los estadounidenses. Tocar temas fundamentales sobre los beneficios siempre incurrirá en un fuerte debate. Si bien es popular recortar impuestos, con ello, también se fomentaría que los beneficios se redujeran más pronto de lo pensado, dejando a muchos de los beneficiarios desamparados. Tal pareciera que la regla Byrd es la salvadora de un desastre, otorgándoles un beneficio fiscal mayor a los jubilados que si se les hubiera eliminado los impuestos del Seguro Social.

