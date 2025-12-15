Cupones de SNAP serán distribuidos en enero 2026: estas son las fechas por cada estado

Más de 40 millones de estadounidenses reciben mensualmente ayudas económicas por parte del Programa Social de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que envía pagos conocidos también como cupones de alimentos a través de transferencias a las tarjetas de beneficios EBT.

Con este dinero, las familias de bajos ingresos o recursos pueden comprar alimentos de la canasta básica en tiendas minoristas, mercados agrícolas o supermercados autorizados por el programa.

El dinero de SNAP proviene de fondos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que tiene como objetivo garantizar seguridad alimentaria en toda la población, pero especialmente en los hogares vulnerables con hijos.

Tras una pausa durante el mes de noviembre debido a la falta de fondo por el cierre de gobierno, el programa ha retomado la distribución del beneficio y para el mes de enero 2026 las fechas de pago quedarán de la siguiente manera para cada estado:

Fechas de pago de SNAP

Alabama: del 4 al 23 de enero 2026.

Alaska: 1 de enero 2026.

Arizona: del 1 al 13 de enero 2026.

Arkansas: del 4 al 13 de enero 2026.

California: del 1 al 10 de enero 2026.

Colorado: del 1 al 10 de enero 2026.

Connecticut: del 1 al 3 de enero 2026.

Delaware: del 2 al 23 de enero 2026.

Florida: del 1 al 28 de enero 2026.

Georgia: del 5 al 23 de enero 2026.

Hawái: del 3 al 5 de enero 2026.

Idaho: del 1 al 10 de enero 2026.

Illinois: del 1 al 10 de enero 2026.

Indiana: del 5 al 23 de enero 2026.

Iowa: del 1 al 10 de enero 2026.

Kansas: del 1 al 10 de enero 2026.

Kentucky: del 1 al 19 de enero 2026.

Luisiana: del 1 al 23 de enero 2026.

Maine: del 10 al 14 de enero 2026.

Maryland: del 4 al 23 de enero 2026.

Massachusetts: del 1 al 14 de enero 2026.

Michigan: del 3 al 21 de enero 2026.

Minnesota: del 4 al 13 de enero 2026.

Mississippi: del 4 al 21 de enero 2026.

Misuri: del 1 al 22 de enero 2026.

Montana: del 2 al 6 de enero 2026.

Nebraska: del 1 al 5 de enero 2026.

Nevada: del 1 al 10 de enero 2026.

Nueva Hampshire: 5 de enero 2026.

Nueva Jersey: del 1 al 5 de enero 2026.

Nuevo México: del 1 al 20 de enero 2026.

Nueva York: del 1 al 9 de enero 2026.

Carolina del Norte: del 3 al 21 de enero 2026.

Dakota del Norte: 1 de enero 2026.

Ohio: del 2 al 20 de enero 2026.

Oklahoma: del 1 al 10 de enero 2026.

Oregón: del 1 al 9 de enero 2026.

Pensilvania: 1-10 de enero 2026.

Rhode Island: 1 de enero 2026.

Carolina del Sur: del 1 al 10 de enero 2026.

Dakota del Sur: 10 de enero 2026.

Tennessee: del 1 al 20 de enero 2026.

Texas: del 1 al 28 de enero 2026.

Utah: 5, 11 y 15 de enero 2026.

Vermont: 1 de enero 2026.

Virginia: del 1 al 7 de enero 2026.

Washington: del 1 al 20 de enero 2026.

Virginia Occidental: del 1 al 9 de enero 2026.

Wisconsin: del 1 al 15 de enero 2026.

Wyoming: del 1 al 4 de enero 2026.

Guam: del 1 al 10 de enero 2026.

Puerto Rico: 4 al 22 de enero 2026.

Distrito de Columbia: del 1 al 10 de enero 2026.

Islas Vírgenes de los Estados Unidos: 1 de enero 2026.

Cada estado se encarga de distribuir los beneficios a las familias asociadas a SNAP y estas fechas de distribución se asignan dependiendo del número de caso, el apellido o incluso el número de Seguro Social del beneficiario.

El monto que se transfiere a cada tarjeta EBT también se asigna dependiendo del número de integrantes del hogar, quedando los pagos de la siguiente manera:

1 persona: $298 dólares.

2 personas: $546 dólares.

3 personas: $785 dólares.

4 personas: $994 dólares.

5 personas: $1,183 dólares.

6 personas: $1,421 dólares.

7 personas: $1,571 dólares.

8 personas: $1,789 dólares.

9 personas: $2,007 dólares.

10 personas: $2,225 dólares

Persona adicional: +$218 dólares.

Para finales de este año, SNAP no solo aumentó la cantidad distribuida a cada hogar, sino que también realizó algunos cambios para las solicitudes de sus beneficios y reglas que deben seguir los beneficiarios de estos cupones de alimentos.

