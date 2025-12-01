¿Eres beneficiario de SNAP?: estos son los 5 cambios que hará para el 2026

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) es una ayuda mensual para millones de familias de bajos ingresos y recursos en Estados Unidos que reciben asistencia económica para la compra de alimentos básicos en tiendas minoristas, supermercados y mercados agrícolas autorizados.

Este programa recibe el financiamiento por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA); sin embargo, cada estado es responsable de la administración y distribución de los fondos a los beneficiarios a través de transferencias mensuales a las tarjetas de beneficios EBT.

Aunque el programa tiene el objetivo a llegar a la mayoría de las familias más necesitadas, se deben cumplir con ciertos requisitos para poder obtener este beneficio, es por esa razón que el próximo año se implementarán cambios importantes y aquí te contamos cuáles serán:

Aumentan los beneficios mensuales

Debido al ajuste del Costo de Vida (COLA), los beneficiarios de SNAP recibirán un aumento de sus beneficios equiparados con la inflación. Los nuevos montos ya están establecidos para el próximo año con aumentos de $24 dólares adicionales.

Requisitos laborales

Los beneficiarios entre 18 y 64 años deberán cumplir con requisitos de trabajo o capacitaciones laborales de al menos 80 horas mensuales para poder recibir el beneficio de SNAP, esto de acuerdo con lo estipulado en la Ley One Big Beautiful.

Se debe pagar el 75% de los costos administrativos

Para el próximo año, los estados deberán cumplir con el 75% de los costos administrativos que incluye: la dotación de personal, la tramitación de solicitudes de elegibilidad, la difusión y el mantenimiento del sistema.

El servicio de Internet se considera un costo de servicios públicos

En cuanto a los requisitos, dentro de los costos de vivienda se incluirá el servicio básico de internet, por lo tanto, incluirlo dentro de las asignaciones de servicios públicos podría aumentar la deducción por vivienda y algunos hogares tendrían la posibilidad de acceder a mayores beneficios o perderlos.

Se prohíbe la compra de comida chatarra

Aunque SNAP es únicamente para comprar alimentos de la canasta básica, existen estados que contaban con excepciones; no obstante, a partir del 2026, se prohibirá la compra de comida chatarra, es decir, refrescos, golosinas, snacks, pastelillos, entre otros.

