Fiscales de 22 estados demandan a gobierno de Trump por cortar SNAP para gente con Green Card

Una coalición de 22 fiscales generales, liderados por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentaron una demanda para impedir que el gobierno del presidente donald Trump suspenda los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) a decenas de miles de personas con Green Card.

“El vergonzoso intento del gobierno federal de privar de alimentos a niños y familias continúa”, declaró la fiscal general James.

La demanda ocurre luego de nuevos lineamientos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para limitar la entrega de ayudas SNAP.

“El USDA no tiene autoridad para excluir arbitrariamente a grupos enteros de personas del programa SNAP, y nadie debería pasar hambre debido a las circunstancias de su llegada a este país”, indicó James. “Mi oficina siempre luchará para proteger los beneficios del SNAP de los estadounidenses, y haré todo lo posible para proteger a los neoyorquinos de esta política ilegal”.

La demanda fue presentada en la Corte de Distrito de Oregon con el apoyo de los fiscales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte y Rhode Island.