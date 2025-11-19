Cambios en el programa SNAP podrían dejar a millones de estadounidenses sin sus beneficios

En Estados Unidos, más de 40 millones de estadounidenses son parte del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) recibiendo mensualmente una ayuda económica que subsidia la compra de alimentos básicos en cadenas minoristas, supermercados, abastos y tiendas autorizadas.

Sin embargo, tras el prolongado cierre de Gobierno por 43 días, muchos programas sociales, incluyendo SNAP, se vieron afectados por falta de fondos, lo que llevó a una suspensión de sus beneficios durante el mes de noviembre.

No obstante, tras la apertura del Gobierno, el programa que depende del financiamiento del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) anunció algunos cambios, entre los que se solicita a los beneficiarios volver a inscribirse con el propósito de prevenir fraudes.

Estos ajustes podrían llevar a que más de 3 millones de estadounidenses pierdan su asistencia social de SNAP, ya que, desde mediados de este año, el programa ha estado implementando nuevos requerimientos para la solicitud como, por ejemplo; los requisitos laborales.

El anuncio lo dio a conocer la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, quien expresó este lunes que “los hogares deberán mostrar que cumplen con los requisitos de elegibilidad para continuar recibiendo los beneficios”, dijo.

Por su parte, Joel Berg, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro de ayuda alimentaria Hunger Free America, considera que con la iniciativa de USDA de una nueva inscripción “millones de personas van a perder alimentos. No hay duda de que esto va a generar más daño, sufrimiento y hambre”, mencionó.

Si bien, SNAP representa un salvavida para millones de hogares de bajos ingresos o recursos, para Rollins la revisión en cuanto elegibilidad es preocupante y señaló que actualmente “el sistema está plagado de fraude”, por lo que se busca dirigir el beneficio a quienes realmente lo necesiten. “Hay familias vulnerables en Estados Unidos que necesitan este programa y que no lo están recibiendo debido al fraude y al abuso que ahora vamos a solucionar”, añadió.

