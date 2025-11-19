DoorDash entregará productos de Family Dollar gracias a una nueva alianza que busca facilitar las compras diarias para millones de consumidores en Estados Unidos. La integración permitirá que más de 7,000 tiendas de la cadena de descuentos estén disponibles dentro de la aplicación, ofreciendo una vía rápida y accesible para adquirir artículos esenciales sin salir de casa.

El acuerdo llega en un momento en el que muchas familias buscan maximizar tiempo y dinero frente al aumento de precios en servicios básicos y bienes del hogar. De acuerdo con un comunicado, DoorDash ve en esta colaboración una oportunidad para ampliar su presencia en el segmento de artículos de conveniencia, mientras Family Dollar fortalece su acceso digital hacia consumidores que necesitan soluciones prácticas y económicas.

Desde ahora, los usuarios pueden explorar el surtido habitual de Family Dollar dentro de DoorDash. Los compradores tendrán al alcance productos para el hogar, limpieza, abarrotes, artículos de salud y belleza, así como básicos de última hora que suelen ser necesarios en cualquier momento del día. Todo esto, manteniendo los precios bajos característicos de la cadena.

“En Family Dollar, estamos enfocados en encontrar a nuestros clientes donde están, ofreciendo el valor del que dependen y la comodidad que merecen”, señaló Chris Hooks, presidente y director comercial de Family Dollar. “Asociarnos con DoorDash nos permite hacer que las compras sean más fáciles y accesibles para los millones de familias que dependen de nosotros todos los días”.

La temporada alta de compras servirá como un primer gran escenario para esta expansión. DoorDash señaló que la disponibilidad de Family Dollar llega en el momento ideal para quienes deben abastecer su hogar mientras gestionan reuniones, regalos y actividades de fin de año.

“Estamos emocionados de asociarnos con Family Dollar para ofrecer el valor, la selección y la calidad que los compradores esperan”, comentó Mike Goldblatt, vicepresidente de asociaciones con supermercados y comercios minoristas en DoorDash.

Los miembros de DashPass también podrán pedir productos de Family Dollar con beneficios como tarifas de entrega de $0 y cargos de servicio reducidos en pedidos elegibles. Además, quienes tengan tarjetas HSA/FSA cargadas en la aplicación podrán usarlas para pagar artículos aprobados de salud, siempre según las políticas de cada plan.

Para impulsar el lanzamiento, DoorDash ofrecerá una promoción válida hasta finales de 2025. Los nuevos consumidores de Family Dollar dentro de la plataforma podrán obtener 25% de descuento en pedidos de $30 dólares o más (hasta $12 de ahorro) usando el código FDONDD.

Realizar un pedido es simple. Basta con abrir la app de DoorDash, buscar “Family Dollar”, seleccionar los artículos necesarios, elegir entrega inmediata o programada y seguir el pedido en tiempo real. Son pasos pensados para que cualquier usuario, sin importar su experiencia digital, pueda acceder rápidamente a productos esenciales.

