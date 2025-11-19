Miles de inmigrantes de California perderán beneficios de CalFresh

Miles de inmigrantes con estatus migratorio legal, incluidos residentes permanentes, perderán los beneficios del programa CalFresh de California debido a los cambios en las provisiones federales que modifican los criterios de elegibilidad.

De acuerdo con los nuevos lineamientos, los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Estados Unidos quedarán limitados a ciudadanos y residentes permanentes legales que cumplan con ciertos requisitos.

“Los beneficios de CalFresh serán limitados a ciudadanos residentes permanentes legales y ciertos residentes no ciudadanos“, dijo Patricia Ramos, representante del Departamento de Servicios Sociales de California, a la cadena Univision.

“Quiere decir que algunas personas que no son ciudadanas no serán elegibles para recibir los beneficios de CalFresh“, agregó.

De acuerdo con las modificaciones al programa SNAP a nivel nacional, quedan excluidos varios grupos de inmigrantes:

Residentes permanentes con menos de cinco años desde la obtención de su estatus .

. Portadores de visas provisionales con más de un año de residencia.

con más de un año de residencia. Refugiados con visa correspondiente.

con visa correspondiente. Beneficiarios de amparo de asilo .

. Receptores de visas por casos de tráfico humano .

. Víctimas de violencia doméstica y delitos que anteriormente calificaban para el programa.

Por su gran población de inmigrantes, California, junto con Texas y Nueva York, será uno de los estados más afectados por las modificaciones en el programa SNAP.

En California, se estima que más de medio millón de residentes permanentes quedarán fuera de recibir los beneficios de CalFresh, además de 300,000 inmigrantes que están en el grupo de asilo y refugiados.

CalFresh es el nombre que recibe el programa federal SNAP en California. Las personas que ya no son elegibles a CalFresh, pueden encontrar otras alternativas en California.

El Departamento de Servicio Social del estado implementa a partir de este jueves 19 de noviembre una campaña digital informativa para que la comunidad se entere de los cambios de elegibilidad y las opciones de ayuda alimentaria alternativa.

Aunque todavía no se han establecido fechas específicas para la entrada en vigor, las autoridades se comunicarán con las familias afectadas por las nuevas regulaciones antes de que entre en vigor la implementación definitiva de las restricciones.

La mayoría de los beneficiarios del programa CalFresh trabaja y paga impuestos, y recurre a la asistencia alimentaria cuando no tiene otras opciones.

